Virtus Biancoazzurra: Nuovi Innesti per il Campionato di Terza Categoria 2024-2025

Si mette di nuovo in cammino per il campionato di Terza categoria la Virtus Biancoazzurra del presidente Riccardo Nigi (nella foto). Resta al timone della squadra il tecnico Matteo Donatini, componente dei quadri del sodalizio poggibonsese e poi subentrato a stagione in corso, nel 2024-2025. Nel ruolo di preparatore dei portieri, Matteo Tani. Il direttore sportivo è Sabino Cecoro. Il vice, Federico Massini. Nel team dei dirigenti della Virtus Biancoazzurra figurano, Roberto Tani, Roberto Valiani, Christian Ingenito.

Dal campo di gioco di via San Gimignano a Poggibonsi, il presidente Nigi descrive così il quadro: "Abbiamo confermato il gruppo 2024-2025, un’annata nella quale i ragazzi hanno contribuito alla creazione di un bel team all’insegna della dedizione e del senso di appartenenza ai colori. L’obiettivo è far crescere ancora di più questo ambiente, a dodici mesi da quella che era stata per la società la nuova partenza dalla Terza categoria dopo la fase di esclusiva attività in ambito giovanile".

Sembrano prospetta si Insomma degli innesti nell’organico, ad ascoltare le parole del numero 1 del sodalizio... "Sì, è così - afferma il presidente della Virtus Biancoazzurra - perché vogliamo provare a essere più competitivi rispetto allo start della scorsa estate dopo un momento di stop. Integreremo quindi la rosa attuale con atleti di maggiore esperienza. Nella prossime settimane matureranno gli inserimenti per la compagine che sarà poi consegnata a mister Donatini per il prossimo campionato". Non mancano quindi i buoni propositi per il domani ad opera della Virtus Biancoazzurra, che guarda con attenzione anche ai programmi relativi alle formazioni baby attive sui campi di gioco di via San Gimignano a Poggibonsi. Un polo di carattere sportivo da sempre riferimento per la comunità.

PaoBar