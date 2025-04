Virtus campione di San Marino: scudetto confermato con il pareggio contro Tre Fiori

Il duello scudetto è giunto al termine. Con la clamorosa sconfitta della Fiorita per mano di una grande Juvenes Dogana, la Virtus pareggia con il Tre Fiori e diventa campione di San Marino per il secondo anno consecutivo. Un pomeriggio – quello della 29° e penultima giornata di campionato – che oltre al titolo ha definito anche tutte le altre posizioni relative alla post-season (turno preliminare e playoff diretti). Cominciamo dal campo principale, quello di Montecchio, in cui si affrontavano neroverdi e gialloblù, antipasto di ciò che andrà in scena sabato con la finale di Coppa Titano. La prima parte di gara tra Virtus e Tre Fiori regala poche emozioni. Fino al botta e risposta tra Bernardi e Benincasa. Dopo il pari la sfida non ha più nulla da dire. Si aspetta il triplice fischio sia di Montecchio che di Dogana. La Fiorita cade 3-1, alla Virtus basta il pari. Parte così la festa per la Virtus, al suo secondo titolo consecutivo che si aggiungono alle due Coppe Titano e alle due Supercoppa confermando così il ciclo vincente dei neroverdi. La notizia che fa altrettanto rumore è la caduta dopo oltre un anno della Fiorita, battuta 3-1 dalla Juvenes-Dogana. Vittoria meritata della Juvenes che accede al turno intermedio con una giornata di anticipo. Torna al successo anche l’altra squadra del castello di Serravalle, la Folgore, che batte la Libertas con un netto 3-0 eliminando i granata dalla corsa per un posto in post-season e blindando il quarto posto che porta ai playoff diretti. Niente da fare per la Libertas, ormai fuori da tutto. Niente post-season anche per il Domagnano che complice la vittoria della Juvenes-Dogana e il pareggio odierno con il San Giovanni non può più raggiungere l’undicesimo posto. Il pareggio che non serve a nulla al Domagnano, mentre il San Giovanni sale a 46 in piena zona playoff (attualmente i rossoneri sono settimi, ad una sola lunghezza dal quinto posto del Cosmos). Ai quarti di finale dei playff, insieme al San Giovanni) ci arrivano anche Tre Penne e Cosmos. Ancora manca una giornata per chiudere il conto con la regular season. Poi spazio alla seconda parte della stagione, mentre la Virtus può già godersi scudetto e Champions League.