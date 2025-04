Virtus Castelfranco: trattative in corso per il futuro societario con Mauro Melotti

Partita ancora aperta quella sul futuro societario della Virtus Castelfranco. La cordata che fa riferimento all’ex bandiera canarina Mauro Melotti sta dialogando da settimane col presidente Diego Di Cosmo. "Ci siamo visti nei giorni scorsi – conferma Di Cosmo – e in questi giorni, assieme al nostro consulente economico, prepareremo i documenti per iniziare a vedere qualche numero. Le opzioni sono due, quella di un subentro da parte loro oppure quella di affiancarci. Vediamo se ci sono le condizioni per andare avanti nella trattativa. In caso contrario noi faremo la Promozione con Ganassi come ds e mister Napolitano".

Intanto al Terre di Castelli è certo il divorzio da Maurizio Domizzi (in pole alla Correggese dove piace Sasà Greco ds dell’Arcetana) con Mirko Fontana che sembra il prescelto per la panchina oronero. Dopo l’ottima salvezza in Prima categoria a Gonzaga, dove ha da poco festeggiato le 101 panchine, mister Davide Pavesi è pronto ad avvicinarsi a casa e a tornare sul mercato emiliano romagnolo. Nel Reggiano invece smentita la fusione fra Fabbrico e Riese che manterranno le due prime squadre divise e potrebbero collaborare per i giovani.

Serie D. Piccolo giallo in vista dell’ultima giornata: considerato che martedì 6 maggio si discute in Corte d’Appello il ricorso dello Zentih Prato contro il -15 di penalizzazione, le gare che riguardano la lotta salvezza (Corticella-Sasso M., Lentigione-Sammaurese, Riccione-San Marino e Zenith-Piacenza) sono posticipate a domenica 11, le altre fra cui anche Cittadella-Tuttocuoio restano domenica 4.