Virtus Ciserano trionfa nel playout: Caravaggio retrocede in Eccellenza

CARAVAGGIO (Bergamo)Fa festa la Virtus Ciserano e piange il Caravaggio. È questo il finale del playout mozzafiato del girone C, che ha regalato grandi emozioni fino al verdetto che ha mantenuto in Serie D i rossoblù di Mussa. I padroni di casa, a cui sarebbe bastato un pareggio, scivolano in Eccellenza. Gli ospiti, trascinati da un Ibe in stato di grazia, sono riusciti a ribaltare il pronostico della vigilia, imponendosi nel derby bergamasco e condannando la squadra di mister Rota, che ha pagato a caro prezzo l’espulsione di Bernacchi al 28’ della ripresa. Inutile il forcing fino alla fine. La gara che vale una stagione si apre nel migliore dei modi per i biancorossi, che si portano in vantaggio al 12’ con Liberati. La Virtus Ciserano, però, non si arrende e dopo soli 7’ firma il pari che riapre le porte alla speranza. Nella ripresa, poi, al 28’ il momento decisivo con l’espulsione di Bernacchi e il conseguente rigore firmato da Ibe per il sorpasso dei rossoblù, che mettono al sicuro la vittoria-salvezza al 35’ ancora con Ibe per il 3-1 che rende inutile la rete nel finale di Scuderi.

CARAVAGGIO-VIRTUS CISERANO 2-3 (1-1). Marcatori: 12’ pt Liberati (C); 19’ pt Ibe (V); 29’ st rig. e 35’ st Ibe (V); 41’ st Scuderi.

Luca Marinoni