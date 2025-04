Virtus Correggio, Novellara e Celtic Cavriago festeggiano la promozione

Tris di blitz e altrettanti salti di categoria con un turno d’anticipo. E’ la domenica di Virtus Correggio, Novellara e Celtic Cavriago che brindano in trasferta: la truppa correggese di mister Massimo Carretti s’impone di misura al "Valeriani" sulla Rubierese grazie ad un guizzo del puntero Guidetti e conquista per la prima volta nella sua storia la Promozione.

Aria di derby che porta bene anche al Novellara che espugna all’inglese il "Rinaldi" di Reggiolo riconquistando la Prima categoria dopo ben 15 anni. Per i boys del trainer Bruno Prandi a segno l’ex di turno Zaniboni e l’attaccante Brocchetta.

Poker rabbioso (4-2) del Celtic Cavriago (per la Cavriago pallonara è il secondo campionato vinto dopo il sigillo in Terza dei cugini dello Sporting due settimane fa che annulla gli altrettanti capitomboli dell’anno scorso) sulla Cerredolese stesa da Rispoli, Boretti, Riella e Dallaglio che significano immediato ritorno al piano superiore per i biancoverdi del tecnico Luisito Reggiani. Per i locali accorciano le distanze Rivi e il puntero Guido Guidetti.

Cade nel modenese la Virtus Libertas piegata (0-1) dal Corlo e raggiunta in seconda piazza dalla FalkGalileo: domenica, ironia della sorte, il derby cittadino di Cella metterà in palio l’argento del girone C.

I falketti superano (3-1) la Povigliese grazie ad un inizio sprint segnato dal diagonale di Redo che concede il bis di testa su angolo di Iaquinta. Ospiti che accorciano col penalty di Signoriello, ma allo scadere il neo-entrato Grotti insacca di piatto un cross di Arcuri.

La girata al sette di Allai firma l’hurrà esterno del Guastalla sul Daino Santa Croce: un gol che tiene accesa la fiammella play-off.

Una stagione in 5’ per l’Atletic Progetto Montagna che sfiora il vantaggio, non guadagna il corner e sulla ripartenza il Boca Barco indovina al 90’ la ripartenza letale con Muredda che vale il sigillo salvezza.

Ancora in corsa la Campeginese che batte (4-2) gli Original Celtic Bohys condannandoli alla prima retrocessione della loro storia. Per i locali double di Mungiguerra, singole di Frignani e Bettati ispirato da assolo di Tagliavini; per i biancoverdi provvisorio pari siglati Sakho dagli undici metri e da Obeng su corner a venti minuti dal gong.

Impresa della Virtus Mandrio che ferma a 11 la serie vittoriosa del San Prospero Correggio punturato al 94’ dalla deviazione sul secondo palo di Lambruschini; i gialloverdi blindano così la terza piazza.

Harakiri interno per il Santos 1948 sorpreso dal Rubiera e così condannato ai play-out contro la Virtus Bagnolo: sblocca una ripartenza fulminea di Montorsi, annullata dall’inzuccata di Carfagna, poi nella ripresa Arleoni insacca un assist di Carubbi, ma il patatrac è confezionato nel recupero col pari di Lambruschini e il sorpasso in contropiede di Fisic.

Nel girone D United Albinea e Fellegara gioiscono a suon di poker in vista dello scontro diretto di domenica al "Nasi" con in palio la seconda piazza attualmente nelle mani degli albinetani a +3 punti.

I gialloverdi espugnano Casina grazie a Sassi, al doppiettista Ferrante (decisivo sullo 0-1 con un salvataggio sulla linea in scivolata) e all’euro-gol dai 20 metri di Margini.

Molto più facile il compito del Fellegara che asfalta la Borzanese coi double di Campani e Brusciano.

In coda alla classifica successo vitale per il Puianello che doma (2-1) il Roteglia grazie alla parabola al sette di Kokolari e al tocco di Tessitori; in mezzo il provvisorio pari di Borrelli dal dischetto.

In Terza categoria continua l’avanzata a braccetto del tandem Rivalta-Vetto che scavalca in seconda piazza un Cavriago sempre più in crisi.

Uno Sporting Cavriago distratto e sperimentale scivola in casa (2-3) col Fogliano che difende così l’ottava piazza grazie alla punizione di Malagutti, all’invenzione di Iardino e al penalty di Rinaldi.

Per i leader accorciano Redeghieri e Sonko.