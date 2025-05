Virtus Faenza ai playout: sconfitta dal Pontevecchio, salvezza diretta sfumata

Resta una grande amarezza, dopo l’ultima giornata del campionato di Prima Categoria, per la mancata salvezza diretta della Virtus Faenza (in foto Nicola Tamburini) che perde in casa 0-1 col Pontevecchio per il gol di Bonora al 31’ del secondo tempo. Così i manfredi si vedono scavalcare dal Savena, vittorioso 4-1 sulla derelitta e già ampiamente retrocessa Murri, ma anche dal Fly Sant’Antonio che passeggia 3-0 col Cotignola. Così la Virtus sarà costretta a disputare i playout e da svantaggiata, contro il Fly. Certo non era facile vincere con la Pontevecchio, ancora in lizza per vincere il girone ma con un successo i faentini si sarebbero salvati direttamente: ai bolognesi, invece, non è servito neppure il successo.

Infatti, hanno vinto tutte le prime della classe e la Dozzese è volata in Promozione mentre, Reno Molinella e Tozzona, pure a pari punti con la Pontevecchio, le sono davanti in virtù della classifica avulsa. Nel girone G, invece, già promosso il Bagnacavallo, si qualifica per i playoff il Savarna, vittorioso 1-0 sul Vecchiazzano e giocherà la semifinale degli spareggi promozione a Santa Sofia. In finale è già in attesa il San Vittore. Districata anche, grazie alla classifica avulsa, la zona playout: vincono tutte ma si salva solo il Carpena con Only Sport Alfonsine e San Pancrazio ad affrontarsi in uno scontro fratricida per la salvezza.

u.b.