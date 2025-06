Virtus, La Fiorita e Tre Fiori: l'estate europea dei club sammarinesi

Bosnia-Erzegovina, Armenia e Macedonia del Nord. È la geografia, perlomeno quella iniziale, dell’estate dei club sammarinesi impegnati nelle Coppe Europee. Estate che sarà tenuta a battesimo dalla Virtus che porta lo scudetto sul petto ed è attesa dal primo turno delle qualificazioni di Champions League. Dall’urna di Nyon, ieri pomeriggio, è uscita la pallina dell’Hsk Zrinjski Mostar, vincitrice del campionato bosniaco e vecchia conoscenza del Tre Penne. I neroverdi del Castello di Acquaviva ospiteranno la gara di andata, al San Marino Stadium, martedì 8 luglio, per poi volare in Bosnia la settimana successiva.

L’importante novità della corrente stagione è stato un sorteggio supplementare effettuato a margine di quello del primo turno delle qualificazioni di Champions, allo scopo di "riequilibrare le partite", come si legge testualmente sul sito della Uefa. In sostanza, le perdenti di due dei quattordici incontri che compongono l’intero primo turno di Champions sarebbero finite al terzo turno delle qualificazioni di Conference League anziché, come di consueto, al secondo. Ebbene, uno dei due incroci estratti è stato proprio quello tra Virtus e Hsk Zrinjski Mostar: ne deriva che la perdente fra le due società tornerà in campo per una gara europea – in questo caso di Conference – nella finestra compresa tra il 7 agosto (gara di andata) ed il 14 agosto (gara di ritorno).

Conference che invece è di attualità molto più stretta per la coppia gialloblù composta da La Fiorita e Tre Fiori, rispettivamente seconda e terza classificata nell’ultimo campionato sammarinese. La squadra di Montegiardino ieri dall’urna di Nyon ha pescato l’Fk Vardar, vincitore dell’ultima Coppa della Macedonia del Nord, e ospiterà la gara di andata il 10 luglio, per poi giocarsi le restanti carte per il superamento del turno (il primo delle qualificazioni) il giovedì successivo in trasferta. Stesso turno, ma programma opposto, per il Tre Fiori, che il 10 luglio sarà impegnato in Armenia, sul campo dell’Fc Pyunik (già avversario della Folgore nell’estate del 2015), mentre il 17 luglio farà gli onori di casa al San Marino Stadium.

Insomma, l’estate europea delle squadre sammarinesi è ormai alle porte e i tre club del Titano, ormai da settimane, sono alle prese con i rinforzi. Per farsi trovare all’altezza della situazione.