Virtus Libertas supera Madonnina 2-1 in semifinale playoff Prima 'C'

Virtus Libertas 2madonnina 1

LIBERTAS: Catellani, Picchi (60’ Geraci), Ascari, Bedogni, Benfatti, Tasselli, Pagano (67’ Singh), Cazac, Nicoletti (39’ Mussini), Peqini, Harmah. A disp. Donadelli, Pappalardo, Grazioli, Piazza, Gjoka, Scalisi. All. Campo.

MADONNINA: Tosi, Russelli, Melotti, Federici, Cavazzuti (86’ Rizki), Di Fazio, Cottafava (50’ Bamouni), Baia (78’ Faccin), Konate (73’ Asamoah), Guerra (55’ Bartolozzi), Pioppi. A disp. Tacconi, Ruspaggiari, Bojku, La Morgia. All. Cavuoto.

Arbitro: Borelli di Parma

Reti: 8’ Nicoletti, 46’ Peqini, 75’ (rig.) Pioppi

Note: ammoniti Benfatti, Tasselli, Pagano, Harmah, Russelli, Federici, Di Fazio, Baia, Konate.

Si spengono in semifinale le chance della Madonnina di arrivare alla finale playoff di Prima ’C’. I neroverdi di mister Cavuoto avrebbero dovuto vincere a Villa Cella sul campo della Virtus Libertas, meglio piazzata in campionato, ma i reggiani si sono imposti 2-1. All’8’ Nicoletti entra in area da sinistra e firma l’1-0 di casa. Al 13’ Tosi decisivo per dire di no al 2-0 di Nicoletti. Al 46’ Peqini si gira in area per il 2-0. Al minuto 50 Pioppi, servito da Konate, manda alto da buona posizione, al 75’ Asamoah atterrato in area, rigore che Pioppi trasforma definendo così il risultato finale.