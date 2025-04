Virtus Romagna sfida l'Irpinia per la promozione in Serie A

Una partita che vale la serie A. È quella che domani toccherà alle ragazze della Virtus Romagna. In casa dell’Irpinia (calcio d’inizio alle 16) andrà in scena il match di ritorno degli spareggi promozione. Un match al quale le biancorosse riminesi arrivano forti del successo ottenuto nella gara d’andata (5-3) davanti ai tifosi amici, giocato non al Flaminio ma al palasport di Forlì. Alla Virtus dunque il primo atto. Alessia Venturini, protagonista nel match con un gol, commenta: "È stata una partita ad altissima intensità – dice la giocatrice della Virtus, Alessia Venturini – dove abbiamo speso tanto sia a livello fisico che mentale. Se dovessi dare un voto alla prestazione di squadra da 1 a 10, darei un bell’otto". Una Virtus che è stata capace di fare la voce grossa all’andata, ’vendicando’ la sconfitta proprio contro l’Irpinia in Coppa Italia. Quella che ha costretto le riminesi a salutare la competizione. "Questa volta, a differenza della partita di Coppa, siamo state all’altezza delle avversarie, disinnescando quasi del tutto il loro gioco e imponendoci. È stato proprio questo che ci ha portato a fare risultato". Ma adesso c’è un secondo round complicatissimo e decisivo da affrontare con la testa giusta.

"Questa sfida sarà probabilmente di un altro tipo – ci pensa su Venturini – Le nostre avversarie cercheranno di modificare qualcosa tatticamente e partiranno sin da subito molto forte. Cercheranno di mettere in pari il risultato, mentre noi abbiamo avuto due settimane per allenarci e preparare al meglio questa partita". Venturini sa che non sarà una passeggiata. "C’è molta euforia all’interno del gruppo squadra. Ma siamo consapevoli del fatto che non possiamo permetterci di fare errori se vogliamo raggiungere l’obiettivo". Insomma, domani la Virtus Romagna ha un appuntamento con la storia di quelli da non fallire assolutamente. In attesa anche di conoscere chi la spunterà tra Athena Sassari e Roma, le altre due vincitrici del proprio girone al termine della regular season che torneranno a incrociarsi nel match di ritorno giovedì della prossima settimana. Dopo che all’andata la Roma aveva letteralmente strapazzato la formazione sarda con otto gol realizzati (8-3 il finale a Sassari).