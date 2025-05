La Vis crolla nel recupero. Il Pescara blinda la qualificazione

Pesaro,18 Maggio 2025 - Al Tonino Benelli Vis Pesaro e Pescara si giocano un posto alle semifinali playoff. Un Benelli stracolmo è la giusta cornice per un match ad altissima intensità. Si parte subito al primo minuto quando Squizzato da fuori area si vede alzare da Vukovic la sua botta potente sopra la traversa. La reazione della Vis è però stupefacente. Al dodicesimo Cannavò se ne può partire a campo aperto e condurre in compagnia di Orellana un due contro 0. Sottoporta l'esterno di Stellone è altruista a servire a Orellana la palla per l'1-0. Dopo tre minuti la Vis raddoppia. Un Pescara inerme vede arrivare sulla testa di Nicastro un pallone delicatissimo proveniente dai piedi di Cannavò che sottoporta non sbaglia. Al minuto ventisei la Vis avrebbe la palla anche per il tris ma un prodigioso recupero di Moruzzi toglie a Cannavo' l'opportunità di andare a concludere a tu per tu con Plizzari.

Episodio, quest' ultimo,che scuote la squadra ospite. Dalla mezz'ora di gioco il Pescara infatti inizia ad insistere e una perfetta intesa sullo stretto Ferraris-Moruzzi porta al gol del 2-1. Moruzzi infila infatti Vukovic sul secondo palo e incoraggia ulteriormente la squadra di Baldini che, nonostante un'incornata di Bove che colpisce l'esterno della rete,chiude in crescendo il primo tempo. Gli abruzzesi iniziano in quinta anche la ripresa e al minuto quarantanove trovano il pari con Ferraris. Il classe 2003 abruzzese è infatti scaltro a ribadire in rete una conclusione di un Meazzi in grande spolvero. Gioco che al cinquacinquesimo si interrompe poi per cinque minuti a causa di un malore di un tifoso ospite.

La Vis è stanca e il Pescara al minuto sessantanove sfiora il gol del sorpasso con una potente conclusione di Moruzzi. Tuttavia subito dopo la Vis prima con Cannavò e poi con Ceccacci riesce ad incuniarsi nell' area ospite. Se il tiro di Cannavò è alto quello di Ceccacci risulta comoda presa per Plizzari. Il Pescara è però alla finestra e sul finale dopo aver chiamato Vukovic alla gran parata su Moruzzi lo trova impreparato con Letizia. Biancoazzurri che dopo aver completato la doppia rimonta trova anche il quarto gol in contropiede con Bentivegna. Di Renzo perde infatti al nono minuto di recupero un sanguinoso pallone in fase di costruzione e il Pescara ne approfitta per mettere al sicuro la qualificazione. All' Adriatico di Pescara ne serviranno infatti tre agli uomini di Stellone per qualificarsi in semifinale. Un Pescara che dopo un avvio shock è riuscito a rimanere lucido e a sfruttare nella ripresa la maggior freschezza. Una Vis meravigliosa nella prima mezz'ora vede allontanarsi il suo sogno proprio in zona Cesarini

Il tabellino

Vis Pesaro: Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia, Di Paola, Obi(1's.t Raychev), Tavernaro(33's.t Schiavon(50's.t Mariani); Orellana;Cannavò(21's.t Di Renzo), Nicastro(50's.t Rizzo) All.Stellone

Pescara : Plizzari; Pierozzi(1's.t Letizia), Brosco, Pellacani, Moruzzi; Meazzi(33's.t De Marco), Squizzato(1's.t Kraja), Valzania(1's.t Dagasso); Merola, Ferraris, Cangiano(25's.t Bentivegna). All.Baldini