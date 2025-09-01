Vis, fai tesoro del buono che hai. Inizia la settimana verso Arezzo

Il bicchiere mezzo pieno: due partite e la Vis è ancora imbattuta. Il bicchiere mezzo vuoto: due partite e non si è ancora vinto; un punto in meno rispetto a un anno fa, quando si festeggiava il 3-0 all’Arezzo, che ritroveremo a breve. Ovviamente, trattasi di esercizio sterile ad estate in corso. Dice Stellone che bisognerà aspettare almeno la fine dell’andata, dopo essersi misurati con tutti, per capire chi siamo e dove vogliamo andare. Da dove veniamo lo sappiamo, e questo potrebbe creare aspettative perfino eccessive. Stellone ha anche detto che in giro non si vedono al momento squadre ammazzacampionato. Una candidata in verità ci sarebbe, per larghezza di mezzi e primi risultati: è proprio quella che la Vis affronterà sabato e che ha battuto due volte la scorsa stagione, l’ultima pochi mesi fa nel secondo turno playoff.

C’è del buono in questo avvio di stagione? Certamente. Partiamo dal pubblico: terzo pienone consecutivo al Benelli, dopo i due dei recenti playoff; il quarto nell’ultimo anno e spiccioli. Se prima si faceva fatica a portare gente allo stadio, ora c’è il rammarico per chi resta senza biglietto. Contro il Rimini erano rimasti giusto un centinaio di seggiolini a bassa visibilità in tribuna centrale. Inalterato il feeling con la squadra: si applaudono anche le prestazioni senza vittoria, nel rituale abbraccio di fine gara sotto la Prato. Preoccupa invece un altro fatto: prima volta senza tifosi riminesi al Benelli. Il rischio è che diventi prassi pro ordine pubblico, in un campionato dove abbondano piazze avvezze ai grandi esodi.

C’è del buono nell’organico, per una parte ancora inesplorato. Numericamente ampio, coperto in tutti i ruoli dopo gli arrivi di Beghetto e Tavernaro. E con un attacco certamente dotato. Al punto che si può certamente ammortizzare l’assenza di Jallow, potendo affiancare a Nicastro Stabile (già visto) o Ferrari (se ne dice un gran bene), per non dire di Giovannini, tutt’altro che sprovvisto di mezzi tecnici. A proposito di Jallow: verrà mai un giorno in cui verranno puniti i calciatori che si fingono morti (nel mondo animale si chiama tanatosi) dopo certi contatti, piuttosto che chi sbraccia per divincolarsi? Non solo: si sono visti in questi giorni episodi ben più gravi in termini di contatto fisico sanzionati con semplice giallo (anche dopo revisione video) o addirittura ignorati. Dal che si capisce che ogni arbitro applica il proprio manuale e che il Fvs è sempre strumento limitato, sotto la discrezione di qualcuno.

Due parole anche sul Rimini. Pur nel marasma societario e con le note ristrettezze di organico, ha tenuto botta nel derby, grazie anche al regalino dell’uomo in più. Ma fin quando potrà durare? Se non paga la fidejussione extra budget non può fare mercato, se non fa mercato (e il mercato chiude oggi) non ha i giocatori da mettere in campo, non potendo neanche attingere alle giovanili dove sono tutti in fuga. "I giocatori sono pochi e hanno fatto il massimo", ha evidenziato Stefano Dicuonzo, vice di Braglia, a fine partita. Aveva ben detto il presidente di Lega Marani: "Certe squadre non dovrebbero iniziare la stagione". E allora bisognerà scrivere le norme per fermarle prima.