Vis, il giovane in prestito. Giorgini, esordio ok con Roma city. Migliore in campo nel nuovo club

Con la maglia del Roma City (serie D stesso girone del Fossombrone) ha debuttato domenica scorsa nel match con la Sambenedettese ed è stato il migliore in campo. Il calciatore in questione è Pietro Giorgini (foto a sinistra), classe 2007, ceduto a gennaio (in prestito) dalla Vis Pesaro al Termoli ma su insistenza della Roma City il giocatore ha chiesto il trasferimento e la scelta, vista la prestazione nel debutto di domenica non poteva essere migliore. Un giocatore dalle notevoli qualità tecniche e tattiche, oltre che temperamentali, anche anche a Pesaro aveva messo in mostra le sue doti.

Sempre tra i migliori anche il fratello Andrea (foto a destra), classe 2002 calciatore del Sudtirol (serie B) che con l’avvento di mister Castori sta cercando di risalire la classifica. Finora Andrea Giorgini ha disputato 20 partite da titolare. I fratelli Giorgini sono di figli di Davide, anche lui difensore centrale fino a qualche anno fa. Tutti e tre sono di Urbania.

am. pi.