Vis Nova: conferme di Redaelli, Agosta e Mantegazza per l'Eccellenza

Primo tris di conferme di altissimo livello per la neopromossa Vis Nova che non vuole lasciarsi scappare i suoi gioielli per provare a ben figurare anche in Eccellenza a partire dal “maghetto“ Alberto Redaelli, l’uomo-promozione, autore del gol (il decimo stagionale) al 91’ dell’ultima gara casalinga con l’AC Lissone che ha fatto scattare la festa a Giussano. Redaelli è un centrocampista classe 2002 cresciuto nel vivaio della Vis Nova da cui non se n’è praticamente mai andato, allena anche i più piccoli e in prima squadra è il leader. Giocatore simbolo che anche in Eccellenza difenderà i colori neroverdi (e le offerte non mancavano…).

Giuseppe Zora ricostruisce la squadra partendo dalle fondamenta difensive e conferma anche Matteo Agosta e Andrea Mantegazza. Il primo, classe 1996, dodici mesi fa ha seguito il direttore sportivo da Cinisello a Giussano. È il totem del reparto arretrato di mister Raspelli, nel suo curriculum vanta una lunga militanza alla Speranza Agrate. Farà coppia con lui Andrea Mantegazza, classe 2001. Difensore col vizio del gol (6 quest’anno), dal 2022 a Giussano, prima Mariano e Seregno.

Ro.San.