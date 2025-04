Vis Nova e Seregno: duello per la promozione in Eccellenza fino all'ultima giornata

Il duello tra Vis Nova e Seregno durerà fino all’ultima giornata. Per sapere quale sarà il nome della neo-promossa diretta in Eccellenza bisognerà aspettare ancora una dozzina di giorni perché in mezzo c’è la Pasqua e il campionato di Promozione si ferma. Poi ultima giornata clamorosa perché a Giussano c’è la partitissima tra la capolista e l’AC Lissone scivolata fuori dalla lotta per il primato ma ancora in gara per i playoff. Certo è che la Vis Nova vista domenica a Como contro l’Ardita Cittadella lascia ben sperare. Primo tempo chiuso avanti di due reti grazie a Mantegazza e Redaelli, alla mezz’ora della ripresa Zatti ha chiuso i conti per il definitivo 0-3 che manda in Prima i padroni di casa che nulla hanno potuto contro la miglior versione della capolista. Più complicato il successo del Seregno contro l’Olimpic Trezzanese (2-1) ma buono a mantenere a una lunghezza la distanza dal primo posto. Spiccano, in zona playoff, la goleada della Speranza Agrate (7-1) sul Civate e le tre reti del Lissone su una Concorezzese salva coi suoi 41 punti. Perde il Biassono a Cantù, farà i playout contro la Pontelambrese.

Ro.San.