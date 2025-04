Vis Pesaro, col Milan Futuro un pari (1-1) che vale oro

Pesaro, 27 aprile 2025 - Al Chinetti di Solbiate Milan Futuro e Vis Pesaro decidono le posizioni definitive della propria graduatoria, in attesa di una post season che determinerà l'esito dell'intera stagione. Se Oddo si affida ai titolarissimi, Stellone sceglie di fare rifiatare tutti coloro che nell'arco di questa stagione avevano trovato poco riposo. Partita inizialmente bloccata che trova il suo primo sussulto soltanto al minuto ventotto quando Raychev raccoglie al limite dell' area il regalo di Bartesaghi ma Nava si supera. Il bulgaro, con una potente conclusione sul secondo palo, costringe infatti il portiere classe 2004 all' ennesimo miracolo di un' ottima stagione. È lo stesso Bartesaghi, poco prima dell' intervallo, a spaventare Pozzi con una doppia conclusione. Se la prima,rasoterra, termina di poco a lato la seconda è alta.

È tuttavia a marchio Vis l'ultima occasione del primo tempo con Tonucci che da palla inattiva in scivolata sfiora la porta. Vis che al quarantanovesimo passa in vantaggio. Raychev, dopo aver trovato l'opposizione di Nava nel primo tempo trova l'angolino basso ad inizio del secondo. L'immediata reazione del Milan è affidata ai piedi di Sandri che con un' insidiosa conclusione a giro sfiora la porta. Vis che rialza però subito la testa e con Bove prima e Obi poi rimette al lavoro Nava. Tuttavia il portiere rossonero riesce brillantemente ad evitare il raddoppio. Milan che alzando il baricentro sfiora il pari a dieci minuti dal termine.

Dagli sviluppi di corner la testata di Camarda trova infatti la traversa e a rimbalzo Omoregbe in area piccola spara alto. Dopo numerose conclusioni imprecise i padroni di casa trovano al minuto ottantanove il gol del pari attraverso una perfetta conclusione rasoterra di Alesi. Milan che obbligato a vincere, a causa della vittoria della Spal (3-0 al Gubbio), prova nel recupero a ribaltare il risultato . Nonostante l'assedio finale il parziale però non cambia e i rossoneri saranno dunque obbligati ad affrontare la Spal ai playout da posizione svantaggiosa. Si tratterà invece di playoff in casa contro il Pontedera per i pesaresi. Con tanto turnover mister Stellone ha comunque ottenuto dai suoi ragazzi una partita di gran tenacia, con una vittoria sfumata soltanto in zona Cesarini.

Tabellino

Milan Futuro-Vis Pesaro 1-1

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava, Coubis(30's.t Minotti), Camporese, Bartesaghi; Quirini(11's.t Omoregbe) Sandri(30's.t Malaspina), Victor(28' s.t Traore), Branca(1's.t Sia), Alesi; Ianesi, Camarda. A disp.: Pittarella, Raveyre, Bozzolan, Vladimirov, Magni, Scotti, Vos. Al. Oddo

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi(32'Mariani); Tonucci, Bove, Zoia; Di Renzo, Obi(15's.t Tombesi), Schiavon, Peixoto; Orellana, Raychev(32' s.t Rabbini); Lari( 22's.t Rizzo)A disp: Vukovic, Pucciarelli, Nicastro, Ceccacci, Paganini, Coppola. All.: Roberto Stellone