Vis Pesaro e Pontedera si sfidano per il passaggio ai play off di Serie C

Bene ma non benissimo. Così è stato il finale di campionato della Vis Pesaro, cioè la squadra alla quale domani sera il Pontedera contenderà il passaggio al secondo turno dei play off del girone. Nelle ultime 12 partite in calendario infatti i biancorossi di Stellone hanno vinto una sola volta, battendo 2-0 in casa la Pianese, mentre nell’intero girone di ritorno i successi sono stati 5, tra cui quello al Mannucci, insieme a 8 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 23 punti conquistati. Il Pontedera di Menichini, tanto per fare un paragone, nelle 19 partite di ritorno di punti ne ha conquistati 29, ottenendo 8 vittorie. Nonostante ciò, questa per i marchigiani è una stagione storica, senza precedenti tra i 22 tornei di Serie C unica giocati dal club.

Il sesto posto in classifica è infatti il miglior piazzamento ottenuto dai biancorossi, che fa scendere dal trono l’ottavo posto conquistato nell’anno 1987-88 di Serie C1 ed è un risultato che per la prima volta consente alla Vis di partecipare ai play off. Il Pontedera, sempre per fare un paragone, è invece alla sesta partecipazione, terza consecutiva, anche se due sole volte ha guadagnato il diritto di iniziare gli spareggi con una gara casalinga – come possono fare i marchigiani – in un caso rinunciando (nel 2019-20 contro il Novara) e nell’altro passando il turno (nel 2022-23 battendo il Rimini). L’avvento in panchina di Stellone e una campagna acquisti azzeccata hanno trasformato in positivo una squadra che nel campionato scorso si era salvata al 97° della finale di ritorno dei play out e che invece adesso può vantare la terza difesa più forte del girone (34 reti subite) dietro solo alla Ternana seconda classificata (23) e alla promossa Entella (24), avendo chiuso 16 partite su 38 senza subire gol. Tra queste, le due gare contro il Pontedera, vinte 2-0 nelle Marche e 1-0 in Toscana.

A violare il Benelli entro il 90°, unica possibilità che domani hanno i granata per passare il turno, ci sono riuscite solo quattro squadre: la Ternana, 2-0 alla 4a giornata, la Torres, 3-1 alla 20a giornata, l’Entella, 1-0 alla 29a giornata, e il Rimini, 2-1 alla 35a giornata, tutte formazioni che hanno finito la stagione davanti al Pontedera in classifica.

Tutto questo per ribadire che agli uomini di Menichini servirà davvero fare l’impresa in uno stadio che per altro si annuncia sold out (è prevista una maxi coreografia dei tifosi) vista l’eccezionalità dell’evento. Anche se va riconosciuto che lontano dal Mannucci i granata hanno raccolto 23 punti, con sei vittorie, score che rappresenta l’ottavo migliore del girone. Niente male, insomma, anche se per battere Nicastro e compagni (l’ex granata, all’asciutto da 8 partite, ha 6 reti all’attivo) il Pontedera dovrà ricordarsi di avere il quinto miglior attacco del girone (54 reti segnate) e dimenticare di avere la quinta peggior difesa del girone (54 reti subite).

Stefano Lemmi