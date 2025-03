Vis Pesaro-Entella 0-1: decide il rigore di Castelli al 45’

Pesaro,1 marzo 2025 – Si può tagliare con il coltello la tensione al Benelli. I punti in palio erano pesanti e fin dal pronti e via la partita si agita. Lo spettacolo è inizialmente targato Vis. Di Paola con una punizione dal limite e Nicastro con una conclusione da fuori area sfiorano infatti la via della rete. È però l'Entella ad avere la prima colossale occasione della gara. Al minuto 23 su cross rasoterra di Karic Di Noia infatti colpisce la traversa.

Vis che reagisce però bene allo spavento, chiamando prima Del Frate alla presa con una conclusione angolata di Cannavò e poi pareggiando il conto dei legni su un'incornata di Nicastro. Sono tuttavia i 5 minuti finali del primo tempo ad essere decisivi. Dopo un parapiglia con Okoro e Marconi come protagonisti, Neri,ammonito nella precedente occasione, rimedia il secondo giallo. Cannavò, rappresentante di una Vis innervosita, blocca fallosamente Boccadamo in area concedendo così il penalty per il vantaggio a Castelli. Quella al quarto minuto di recupero è dunque la quinta rete stagionale per il classe 99 ligure.

Nella ripresa è ancora la Vis a spingere. Dopo una costante spinta offensiva biancorossa, all'ora di gioco Paganini sottoporta si vede respingere da uno strepitoso Del Frate la sua incornata. La risposta ligure è affidata al piede delicato di Franzoni che con una punizione dal limite dell'area colpisce la traversa.

Una conclusione deviata di Lipani impensierisce subito dopo Vukovic, costretto in tuffo ad allontanare in angolo. Vis che nonostante l'inferiorità assale l'area ospite nei minuti finali. È Peixoto a provarci per ultimo. Entella che si conferma una difesa d'acciaio nonostante una prestazione, quella vissina, degna di nota.

Il tabellino

VIS PESARO - ENTELLA 0-1

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic 6; Neri 5, Coppola 6, Palomba 6;(27' st Ceccaci sv) Paganini 6 (27' st Raychev sv), Tavernaro 6,(1' st Peixoto 6), Di Paola 6, Cannavò 6; Pucciarelli 6 (35' st Orelliana sv); Nicastro 6, Okoro 6 (30' st Lari sv). In panchina: Pozzi, Mariani, Zoia, Bove, Tonucci, Schiavon, Obi. Allenatore: Stellone 6.

ENTELLA (3-5-2): Del Frate 6.5; Parodi 6, Tiritiello 6, Marconi 6; Boccadamo 6 (39' st Bariti sv), Karic 6 (18' st Lipani 6), Franzoni 6, Di Mario 6 (39' st Portanova sv), Di Noia 6 (34' pt Corbari 6); Castelli 6.5, Fall 6 (17' st Casalotto 6). In panchina: Torrielli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Carbone, Costa, Ndrecka, Guiu Villanova. Allenatore: Gallo 6.

ARBITRO: Gianquinto di Parma 5.

RETI: 45' pt Castelli (rig).