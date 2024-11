La Lucchese torna dalla trasferta di Pesaro con l’ennesima sconfitta: 2-1

Pesaro, 30 novembre 2024 – La Lucchese torna dalla trasferta di Pesaro con l’ennesima sconfitta. Non basta il vantaggio segnato da Magnaghi, perché i padroni di casa dilagano con Molina che mette a segno la sua prima doppietta tra i professionisti. Dopo la vittoria nel derby contro il Pontedera, la Lucchese affronta al Benelli la Vis Pesaro. Una sfida tra due ex giocatori rossoneri oggi in panchina Stellone e Gorgone, con quest’ultimo che è stato anche il secondo dell’ex attaccante quando entrambi erano a Frosinone. La Vis Pesaro parte bene, ma è la Lucchese che passa in vantaggio al 12’. Bel passaggio al volo di Saporti per Magnaghi, che si infila nella difesa biancorossa e batte Vukovic. Ancora rossoneri pericolosi al 15’ con Antoni, questa volta servito da Magnaghi, che però calcia addosso al portiere di casa. Gli uomini di Stellone pareggiano al 20’. Cannavò entra in area di rigore e sul primo palo impegna il portiere rossonera alla respinta, la palla arriva a Orellana, che prova a calciare a rete, ma Gasbarro a terra intercetta la palla con la mano. Il direttore di gara, ben appostato, indica il dischetto del calcio di rigore. Dagli undici metri Molina, spiazza Coletta e segna la sua prima rete tra i professionisti. La Lucchese non ci sta e al 25’ Magnaghi prova a segnare il secondo gol, ma il portiere para. Al 33’ Catanese è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, per lui una botta al setto nasale. Catanese al 35’ prova a lasciare la sua firma sul match direttamente su punizione, ma Vukovic para. La Vis Pesaro chiude in avanti con Coletta che salva il risultato su Tavernaro. La formazione di Stellone passa subito in vantaggio nella ripresa. Peixotto, calcia dalla destra, Coletta con un colpo di reni spinge la palla sulla traversa, che ritorna in campo e più veloce di tutti i difensori rossoneri arriva Molina e segna la sua doppietta di giornata. La Lucchese si fa vedere in avanti al 24’ con Quirini, che di destro, costringe Pucciarelli a deviare in angolo. La partita in pratica finisce qui, con la Vis che ha provato fino alla fine a segnare il terzo gol e la la formazione di Gorgone, che ha faticato a reagire. E lunedì prossimo altro derby casalingo al Porta Elisa questa volta con l’Arezzo.

Tabellino

Vis Pesaro-Lucchese 1 – 2

VIS PESARO (4-3-1-2): Vukovic; Peixoto, Tonucci, Coppola, Zoia; Paganini, Orellana (37’ st Ceccacci), Tavernaro (27’ st Di Paola); Pucciarelli; Molina (24’ st Okoro), Cannavò. (A disp.: Munari, Zocchi, Bove, Palomba, Nina, Nicastro, Rabbini, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, La Rosa). All. Stellone.

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Frison, Fazzi, Gasbarro (15’ st Cartano); Gemignani, Catanese (35’ pt Djibril), Quirini, Tumbarello (25’ st Selvini), Antoni (15’ st Ndiaye); Magnaghi (25’ st Costantino), Saporiti. (A disp.: Allegrucci, Palmisani, Dumbravanu, Sasanelli, Botrini, Cartano, Gucher, Leone). All. Gorgone.

Arbitro: Rispoli di Lodi.

Reti: 13’ pt Magnaghi, 21’ pt (rig.) e 8’ st Molina.

Note: angoli 3-4; ammoniti Gasbarro, Fazzi, Tumbarello, Magnaghi, Quirini e Cannavò; recupero 3’pt e 4’ st.