Vis Pesaro-U.S. Livorno 3-0. Amaranto in 10 dal 7’ minuto

Livorno, 14 settembre 2025 - Al Tonino Benelli di Pesaro termina 3-0 per i padroni di casa, raggiungono quindi quota tre le sconfitte consecutive degli amaranto che sembra abbiano dimenticato come si faccia a vincere dopo la prima partita di campionato contro la Ternana. Va detto però che la prestazione del Livorno è stata condizionata fin dai primi minuti, prima a causa della rete dell'1-0 biancorosso dopo appena due minuti e poi dall'espulsione di Noce che ha lasciato i compagni in 10 dal 7° minuto.

Partita che si è accesa fin da subito, ci sono voluti appena 80 secondi a Marchesi per tentare la conclusione da fuori area per sorprendere il portiere avversario che però blocca senza problemi. Dopo un minuto e 45 secondi sono però i padroni di casa ad andare in vantaggio con Stabile che anticipa Noce e firma l’1-0. Partita subito in salita quindi per gli amaranto, che dopo pochi secondi rischiano di incassare il 2-0, salva la situazione Seghetti che ci mette una pezza.

Partita sospesa per l’intervento dell’Fvs richiamato dalla Vis Pesaro per un fallo di Noce poco prima della seconda occasione da gol dei biancorossi, verdetto amaro per il Livorno che resta in 10 dopo pochissimi minuti e per giunta sotto di un gol. Seghetti tiene ancora in vita il Livorno con una bella parata sulla punizione battuta dalla Vis Pesaro. Al 15esimo minuto è il Livorno a richiedere l’intervento dell’Fvs per una spinta in area ai danni di Di Carmine, rigore negato però a Formisano e ai suoi ragazzi che perdono quindi un cartellino. Nonostante l’inferiorità numerica gli amaranto sembrano aver trovato una quadra ed iniziano a presentarsi con regolarità davanti alla porta difesa da Pozzi.

Al 30esimo minuto arriva però il raddoppio della formazione guidata da mister Stellone, Paganini con un gran diagonale infila la rete, non può far nulla Seghetti. Al 35esimo sono però gli amaranto a provarci, dopo una splendida azione del Livorno Marchesi si divora il gol del 2-1 dopo essersi trovato a tu per tu con il portiere avversario, sprecando così una grandissima occasione per riaprire la partita.

Al 50esimo minuto mister Stellone richiama nuovamente l’Fvs per un tocco in area di Nwachukwu ai danni di uno dei suoi giocatori, questa volta però l’arbitro non gli dà ragione. Fvs richiamato a tempo scaduto da Formisano per un’uscita al limite dell'area di Pozzi ma anche in questo caso l’arbitro dice che non c’è nulla. Il primo tempo termina quindi 2-0 per la Vis Pesaro con gli amaranto in 10 dal 7 ° minuto.

Nel secondo tempo gli amaranto scendono in campo credendoci e cercando di spingere, dall’altra parte invece la Vis cerca ovviamente di addormentare la partita e conservare il risultato. Poche occasioni quindi nella prima metà del secondo tempo e quasi per lo più tutte amaranto con il neo entrato Mawete che tenta la girata acrobatica al 62esimo minuto. Il Livorno tenta di alzare il ritmo anche grazie all’ingresso di Cioffi e Panaioli.

Grande occasione al 73esimo sugli sviluppi di una punizione battuta da Cioffi è ancora una volta Marchesi ad impattare bene la palla che viene però respinta da Pozzi. Dopo alcuni buoni minuti giocati dal Livorno la Vis Pesaro chiude definitivamente la partita al minuto 87 grazie alla rete di Vezzoni che si libera di Baldi ed infila Seghetti.

Il tabellino

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Beghetto (78' Primasso), Di Renzo (46' Tonucci), Ceccacci; Tavernaro (86' Nina), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini (62' Di Paola); Nicastro, Stabile (62' Mariani). All. Stellone.

U.S Livorno (3-5-1-1): Seghetti; Nwachukwu, Noce, Baldi; Biondi (57' Mawete), Welbeck (84' Panattoni), Hamlili (57' Panaioli), Odjer (57' Cioffi), Antoni; Marchesi; Di Carmine (76' Dionisi). All. Formisano.

Arbitro: Zago di Conegliano Reti: 2' Stabile, 30' Paganini, 87' Vezzoni Note: angoli 5-4; espulso Noce; ammoniti Antoni, Di Renzo, Giovannini, Mawete, Ceccacci