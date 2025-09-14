Acquista il giornale
Vis Pesaro-U.S. Livorno termina 3-0: le pagelle degli amaranto

Seghetti evita un passivo di proporzioni peggiori. Noce disastroso

di Redazione Sport
14 settembre 2025
Formisano, allenatore del Livorno

Formisano, allenatore del Livorno

Livorno, 14 settembre 2035 – Termina 3-0 per la Vis Pesaro con gli amaranto condannati a rincorre già dai primi minuti e per giunta in inferiorità numerica, altra sconfitta e per quanto faccia male bisogna riconoscere che la prestazione non sia completamente da buttare, ecco le pagelle degli amaranto.

Seghetti: 6.5 Rientra bene dopo la chiamata in azzurro, con le sue parate tiene gli amaranto aggrappati al risultato fino alla fine.

Baldi: 5.5 Con l’espulsione di Noce viene chiamato a dimostrare qualità e carattere e lo fa con delle buone chiusure, si perde però l'avversario sulla rete del 3-0.

Noce: 3 La sua partita termina dopo pochi minuti a causa del rosso, sono stati però dei minuti disastrosi, prima l’errore sul gol di Stabile e poi l’espulsione.

Nwachukwu: 5.5 Tutto sommato una buona prestazione anche se ha faticato ad arginare le incursioni avversarie.

Biondi: 5 Sacrificato nel ruolo di terzino a causa dell’inferiorità numerica, quasi completamente assente dalla partita.( Dal 57esimo Mawete: 6 Entra benissimo creando subito alcune buone occasioni).

Welbeck: 5.5 Senza lode ne infamia, corre e recupera palloni ma fatica ad impostare. (Dal 83esimo Panattoni: S.v.)

Hamlili: 5.5 Tenta l’imbucata con scarso successo, non riesce ad inventare e dare il suo contributo. (Dal 57esimo Panaioli: 5 Ingresso poco propositivo il suo, tocca pochi palloni).

Odjer: 6 Buona prestazione, prezioso in fase difensiva e propositivo nella metà campo avversaria, tante le palle recuperate dal numero 4. (Dal 57esimo Cioffi: 5.5 Prova a cambiare il ritmo della partita, sulla sua punizione arriva un’altra buona occasione).

Antoni: 6 Spostato indietro in seguito all’espulsione di Noce fatica meno rispetto a Biondi e in difesa si fa trovare al posto giusto Marchesi: 6 Rientrato benissimo dalla squalifica, il più pericoloso fra gli amaranto, difende bene la palla e cerca di essere sempre propositivo, l’errore al 35esimo però rovina in parte la sua buona prestazione

Di Carmine: 5.5 Lotta e dialoga bene con Marchesi, splendida la sua azione al 35esimo sull’occasione del possibile 2-1 amaranto. (Dal 75esimo Dionisi: S.v.)

