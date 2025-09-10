Visita ieri dei presidenti alla Casa dello Sport del gruppo tv, che copre tutto il campionato. Lega Pro e Sky, celebrato un patto di ferro

Presidenti e rappresentanti delle squadre della serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership col gruppo televisivo, che continuerà a portare tutte le partite del campionato sui propri canali e in streaming su Now per le prossime tre stagioni, con Sky Wifi nuovo title sponsor della stagione 2025-26.

"L’incontro di ieri nella Casa dello Sport di Sky – si legge in una nota della Lega Pro –, che ha visto protagonisti tutti i club e i vertici di Sky Sport, ha rappresentato un momento di condivisione e di rilancio di un progetto comune che guarda al futuro, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il campionato e di renderlo ancora più vicino alle comunità locali".

Lega Pro sottolinea quindi come la serie C possa prosegure così "un percorso di crescita e riconoscibilità, continuando a offrire ai tifosi e alle società un’esperienza sportiva connessa e coinvolgente, in grado di unire tecnologia e passione". Per le prossime tre stagioni quindi tutta la C sarà su Sky e Now con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Matteo Marani, presidente della Lega Pro (nella foto), spiega: "La serie C, grazie al rinnovo della partnership con Sky, mostra un importante segnale di continuità e di crescita, valorizzando il suo prodotto in modo costante. Quest’anno la Serie C Sky Wifi, primo campionato europeo, ha inoltre la grande novità tecnologica del Football Video Support che la rende ancora più riconoscibile. Grazie al title sponsor Sky Wifi continueremo a dare una sempre maggiore visibilità ai club, ai calciatori e ai tifosi della serie C e il racconto delle nostre partite crescerà sempre di più".

A sua volta Federico Ferri, direttore di Sky Sport, afferma che la serie C "rappresenta per noi un grande ponte con le realtà del territorio, che raccontiamo e valorizziamo, e anche una piattaforma per innovare, sia dal punto di vista editoriale, sia sul piano produttivo".