Vismara corsaro, sale sempre più. Il Tavullia doma il Sassoferrato

VIGOR

1

VISMARA

3

VIGOR : Lombardi, Carletti (22’ st Barigelli), Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Pasqualini (18’ st Garofolo), Gioielli (18’ st Ballarini), Stampella, Mosca (36’ st Terrè), Kurti. Panchina: Boninfante, Magi, Buzzo, Nasif, Storani. All. Malavenda.

VISMARA: Melchiorri, Cenciarini, Bertuccioli, Morani, Palazzi (11’ st Capomaggi), Del Pivo, Carnaroli (34’ st Mazzari), Pistola, Montanari (45’ st Vagnarelli), Gaudenzi (23’ st Harrach), Renzi (41’ st Amati). Panchina: Nucci, Oliva, Letizi. All. Fulgini.

Arbitro: Caporaletti di Macerata.

Reti: 7’ pt Montanari (rig.), 11’ pt Gaudenzi, 26’ pt Kurti (rig.), 35’ st Mazzari.

Vittoria importante dei pesaresi del Vismara che si godono questi tre punti preziosi e l’alta classifica. Dopo neanche un quarto d’ora ospiti in doppio vantaggio con il rigore realizzato da Montanari e concesso per un tocco di mano in area locale di Carletti, ed il gol messo a segno da Gaudenzi che sfrutta un’indecisione della difesa di casa con Valler che perde palla nell’area piccola. La Vigor Castelfidardo riapre la sfida su calcio di rigore trasformato da Kurti e decretato per una spinta su Mosca da parte di un difensore pesarese. Ma nella ripresa il giovane Mazzari sigla il terzo gol per gli ospiti ed in pratica chiude la contesa. Quindi festa grande per la compagine del presidente Flavio Parlani e del mister Pierangelo Fulgini perchè vincere in trasferta non è mai facile.