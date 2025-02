Vismara e S.Orso affamate. Fermignanese, in guardia

Partite importanti in chiave classifica nel campionato di Promozione che oggi per la settima giornata del girone di ritorno anticipa sei partite (ore 15).

Appignanese-Lunano. "Con l’Appignanese – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – è uno scontro diretto per la salvezza con motivazioni diverse: loro essendo ultimi vogliono provare a svoltare la loro stagione e con il cambio di mister in settimana hanno cercato di dare una scossa alla squadra, noi cerchiamo di dare continuità e costanza al buon periodo dove stiamo raccogliendo punti in chiave salvezza. Penso che la differenza la farà la squadra che ha più fame di punti e che entrerà in campo con l’atteggiamento giusto". Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Barbara Monserra-Fermignanese. "È la prima delle nove finali che ci attendono da qui alla fine – dice il diesse dei lanieri Alessio Monceri – giocare in trasferta è sempre difficile e il momento negativo del Barbara non aiuterà perché dinanzi troveremo una squadra voglia di far punti. Dovremo essere bravi e calmi a non farci sorprendere e provare a portare a casa prima di tutto la prestazione sperando che ci renda i 3 punti per proseguire al meglio questo percorso". Arbitro Francesco Ballarò di Pesaro.

Villa San Martino-Marina. "In un mese affronteremo le prime tre della classifica – spiega il diesse dei pesaresi Luca Bocci – iniziamo con il Marina e pensiamo partita dopo partita. Squadra completa con giocatori di esperienza e giovani di qualità: vengono da tre vittorie di fila e concedono sempre poco agli avversari, a Pierandrei un occhio di riguardo in più. Non avremo Paoli per squalifica". Arbitro Romolo Bartomioli di Pesaro.

Vismara 2008-S.Orso 1980. "Contro il Sant’Orso, ottima squadra – dice il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – anche se veniamo da un periodo non buono sotto il profilo dei risultati e degli infortuni nonostante buone prestazioni, dobbiamo cercare con energia e determinazione di fare punti per ritornare a muovere la classifica". Dalla parte del S.Orso il commento è del diesse Ruggeri: "Partita molto importante per noi per cercare di dare continuità agli ultimi risultati. Il Vismara sta disputando un ottimo campionato. Tra l’altro sarà un incontro particolare per noi visto che ad allenare la compagine pesarese è il nostro ex mister Fulgini. Il quale ci ha lasciato un ottimo ricordo e belle soddisfazioni". Arbitro Federico Monterubbiano di Fermo.

Le altre partite: Tavullia Valfoglia-Jesina, altra gara importante al fine della classifica. Arbitro Enrico Spadoni di Pesaro. Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina. Arbitro Tommaso Domizi di Macerata.

Domani Pergolese-Gabicce Gradara. Enrico Rossi presidente della Pergolese così presenta il derby: "Il Gabicce Gradara è una delle squadre più forti del girone, sono completi in tutti i reparti e non hanno nulla da invidiare alle squadre di testa".

"La Pergolese – ha commentato il mister del Gabicce Capobianco – da sempre fa bene nel girone di ritorno: la scorsa stagione ha sfiorato i playoff ed in queste prime sei partite della seconda parte di stagione ha collezionato 14 punti con quattro vittorie e due pareggi". Nel Gabicce Gradara assente Finotti e rientra Morini dalla squalifica. Biagio Nazzaro- Sassoferrato Genga. Ospiti desiderosi di risalire la china vanno a Chiaravalle con fiducia.

Amedeo Pisciolini