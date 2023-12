Vismara rimonta il Villa San Martino. Fermignanese ko e in piena crisi

VILLA SAN MARTINO

2

VISMARA

2

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Righi, Ascani, Zaccarelli, Montanari, Ugolini (23’ st Angelini), Tartaglia, Messina ( 41’ pt Pasini), Paoli, Marinelli (17’ st Balleroni). All. Pompei.

VISMARA: Melchiorri, Nicolini, Beninati, Pistola, Capomaggi, Liera, Gaudenzi (20’ pt Ballotti; 22’ st Renzi), Harrach, Paris (19’ st Paduano), Rossi, Pagnini. All. Ferri (squal.)

Arbitro: Chiarotti di Macerata.

Reti: 30’ pt Ugolini, 45’ pt Pagnini (rig.); 16’ st Paoli (rig.), 29’ st Rossi.

Note: espulso Liera per doppia ammonizione

Le due compagini occupano gli ultimi 2 posti della classifica ed entrambe cercano la vittoria. Finisce invece con un pareggio che scontenta sicuramente i padroni di casa in quanto per buona parte del secondo tempo hanno giocato in superiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo di Liera, ma non sono stati capaci di gestire il vantaggio subendo il gol del pareggio. Iniziano bene la partita i padroni di casa che sono pericolosi con Messina di testa, ma gli ospiti tentano di offendere. Al 30’ vantaggio del Villa San Martino con Ugolini che appoggia in rete la palla alla fine di un’azione partita da una punizione di Paoli. Al 36’ Ugolini servito splendidamente da Paoli, fallisce il raddoppio e al 45’ Pagnini pareggia su rigore. Nel secondo tempo al 16’ i padroni di casa raddoppiano su rigore di Paoli, a seguito di fallo in area di Liera, che accumula il secondo giallo abbattendo Montanari. Il resto del tempo non viene gestito bene dagli uomini del Villa che sono confusionari ed impacciati, favorendo il raddoppio di Rossi che con un colpo di testa infila Cocco.