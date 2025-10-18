Vismederi Costone-Stosa Virtus: una poltrona per due. Riccardini: "Vediamo chi siamo". Braccagni: "Loro i favoriti"

Non solo il primo derby della stagione ma è anche lo scontro al vertice che deciderà chi, tra Costone e Stosa resterà da solo in vetta alla classifica a punteggio pieno. Anche se siamo solo alla quarta giornata di campionato, la stracittadina del PalaOrlandi (palla a due alle 21; Cirinei di Pisa e Fambrini di Lucca gli arbitri) può dire molto. Costone e Virtus hanno Dna differenti, sono costruite in maniera diversa ma sono, ognuna con le sue peculiarità, destinate ad essere protagoniste in campionato: il Vismederi ha sempre vinto fin qui sfruttando la profondità del suo roster, la Virtus ha fatto altrettanto grazie alla miglior difesa del campionato (62 punti concessi di media agli avversari) e alla qualità del suo gioco. "La partita ci dirà a che punto siamo", dice Riccardo Riccadini, vice-coach del Costone. "Entrambi veniamo da un ruolino di tre vittorie consecutive e stiamo attraversando un buon momento di forma – ha detto ancora Riccardini (nella foto) -. Per quanto ci riguarda, l’obiettivo, come sempre, è difendere il fortino PalaOrlandi. La Virtus è una squadra costruita bene, con un nucleo storico solido e capace di esprimere un buon basket. Da parte nostra abbiamo diverse soluzioni per sopperire all’assenza di Nasello: la squadra è stata allestita proprio per poter gestire eventualità di questo tipo – ha aggiunto ancora il viceallenatore del Vismederi –. L’aria che si respira, dentro e fuori dal campo, è molto positiva e questo ci dà una marcia in più. Il palazzetto sarà pieno e ne siamo felici: vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita". Come detto dallo stesso Riccardini, la squadra di Michele Belletti sarà priva di Ferdinando Nasello, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia subito due settimane fa nel match con Legnaia. Ciò nonostante il percorso della squadra è stato ottimo, con tutti gli altri giocatori che si sono alternati nel ruolo di protagonisti. "Ci sono ancora aspetti da migliorare rispetto alle prime tre giornate, ma i ragazzi lavorano sempre con la massima attitudine e intensità. Si vedono progressi giorno dopo giorno – ha concluso Riccardo Riccardini -. Ora speriamo davvero che il pubblico ci accompagni e ci aiuti a far crescere ancora di più il Costone". E’ il 46esimo confronto tra Virtus e Costone, 24-21 per la Virtus il computo dei precedenti. AF