Vitolini conquista lo scudetto Uisp: vittoria storica contro Real Isola

Nel 2016 battendo 3-2 il Ponzano l’allora squadra di Alano Galligani portò per la prima volta il titolo a Vitolini. Nove anni dopo ci ha pensato quella di Tommaso Boschi a riportare lo ’scudetto’ Uisp sul Montalbano. Alla terza finale nelle ultime quattro stagioni, dopo i ko con Ferruzza e Castelfiorentino nel 2022 e 2023, stavolta capitan Della Scala e compagni si sono ripresi la rivincita scucendo lo ’scudetto’ dalle maglie del Real Isola: 1-0 il finale con rete di Rovai al 6’.

"Festeggiare in una cornice come il Castellani di Empoli è stato il giusto coronamento di un’annata praticamente perfetta – ha esordito Boschi –. Nei quarti abbiamo rischiato contro la Limitese, bravi loro che per 60 minuti ci hanno messo in grande difficoltà, ma quando le cose vanno bene alla fine il modo per ’sfangarla’ lo trovi. In finale invece penso di poter dire che abbiamo vinto meritatamente, il loro portiere ha fatto due o tre interventi eccezionali".

Proprio il fatto di non averla chiusa è l’unico neo che Boschi appunta ai suoi. "È quello che gli ho sempre rimproverato – prosegue –, ossia di essere poco ’cattivi’ e un po’ egoisti negli ultimi quindici metri. Siamo poi comunque stati bravi a non concedere niente al Real Isola. Quest’anno, però, hanno fatto un’importante cambio di mentalità e questa è la cosa che più mi è piaciuta".

Boschi conclude poi con alcune dediche: "Il primo pensiero va indubbiamente al presidentissimo Mario Proietti, che non si è potuto godere nessuna delle due vittorie, ma che in cielo sono sicuro stara esultando anche lui – conclude – e poi a tutte quelle persone che ci permettono di portare avanti questa passione senza mai farci mancare niente. La fase regionale? Stiamo ancora valutando se partecipare".

Simone Cioni