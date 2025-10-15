"Vittoria che vale doppio"

Continua in vetta alla classifica la marcia in solitaria del Lunano. Dietro a meno 2 la Castelfrettese e in terza piazza l’Alma Fano (a - 3). Importante la vittoria della Nuova Real Metauro, ora quarta (a meno 5). Pergolese ultima a 2 punti.

Capolista. "Su un campo difficile come quello del Vismara siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali – commenta il diesse del Lunano Matteo Dominici – i nostri avversari nonostante l’uomo in meno hanno provato a pareggiarla fino alla fine. I ragazzi ancora una volta hanno dimostrato grande maturità anche se dovremo essere più bravi sotto porta". Da parte del Vismara il commento è di mister Pierangelo Fulgini: "Abbiamo affrontato una delle squadre più forti, ma c’è un po’ di rammarico sia perché la squadra non è riuscita ad esprimersi come in tante altre occasioni e anche per il fatto di essere rimasti in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo".

Solo 2 punti in 6 partite per la Pergolese. "Situazione complicata, veniamo da quattro sconfitte consecutive e non è facile – dice il collaboratore tecnico Michele Carbonari – però con l’Ostra abbiamo fatto una bella partita. Purtroppo non siamo riusciti a finalizzare le occasioni. Loro sono stati cinici". Sulla sconfitta di Fano (di misura) parla il diesse del Villa San Martino Luca Bocci: "Gara fisica, come ci aspettavamo il Fano concede poco e riparte, sono contento di come la squadra ha tenuto molto bene il campo, provando in tutti i modi a recuperare, cosa che ci era riuscita con un’azione che era regolare, nonostante l’arbitro. Abbiamo fiducia".

Sconfitta con rammarico del San Costanzo con la Castelfrettese. Per il ds Piccinetti "una delle migliori partite per atteggiamento, voglia e occasioni create. Ho fatto personalmente i complimenti ai ragazzi. Nel calcio però conta chi fa gol e loro sono riusciti a farne uno più di noi. Peccato. Siamo consapevoli di avere una squadra giovane ma che ha dimostrato di saperci stare e che lotterà fino alla fine per la salvezza".

Vittoria nel derby con il Valfoglia da parte del Gabicce. Per Gallotti autore del gol, "successo meritato, avremmo potuto chiudere prima il match, ma rispetto alle precedenti partite c’è stata maggiore continuità d’azione e siamo stati sul pezzo dall’inizio alla fine. Mister Simone Lilli: "Ci abbiamo messo tutto per 95 minuti: cuore, testa, corsa. Alcune volte le cose ci sono riuscite bene, altre meno, ma la cosa importante è stato l’aspetto mentale: l’atteggiamento giusto, questo deve essere un punto di partenza".

Amedeo Pisciolini