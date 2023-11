"Vittoria con l'Audax Rufina: Boccardi parla di lavoro e unione"

Della vittoria con l’Audax Rufina ha parlato l’attaccante bianconero Filippo Boccardi. "È stata una partita complicata – le sue parole a Radiosienatv –: di fronte avevamo un avversario tosto e preparato. Nel loro gol sono partiti dal portiere e sono arrivati in area nostra, noi siamo stati bravi a riprenderla nel secondo tempo e a chiuderla con Cavallari". "Fa piacere continuare a vincere – ha aggiunto –. I risultati sono il frutto del duro lavoro quotidiano e dell’unione del gruppo che si è formato in poco tempo ma in modo solido. E si vede anche in campo". Su Siena-Castiglionese. "Sarà un’altra partita difficile. Forse non decisiva ma importante".