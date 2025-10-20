Vittoria con l’Orvietana. Grifone, solo applausi

Importante colpo in trasferta del Grosseto, che vince in virtù della sua solidità e della sua compattezza unite ad una qualità tecnica ben oltre la media per la categoria. Una squadra ben dotata in ogni reparto e soprattutto, con un’organizzazione di gioco sia in fase difensiva ed anche propositiva già collaudata. Ben disposta quindi in ogni zona del campo, la squadra di Paolo Indiani è riuscita a portare a casa un successo di spessore, che gli consente di restare in vetta alla classifica.

Partita subito vivacissima e già al 1′ Benedetti al tiro, ma blocca Formiconi. Al 4′ Benedetti da fuori area impegna ancora Formiconi alla difficile deviazione in corner e due minuti più tardi Benedetti va al tiro, che viene deviato in angolo. L’assedio iniziale dei maremmani viene concretizzato al 7′, con la rete segnata da Montini con un gran tiro di destro in acrobazia. Al 27’ un colpo di testa di Gonnelli finisce alto e poco dopo una conclusione di Ciraudo manda ancora la palla alta sulla traversa. Ma anche l’Orvietana si mostra sempre in partita e al 34’ si rende pericolosa con un’azione in velocità finalizzata da Ricci, con palla di poco a lato. Immediata la replica con Bellini e palla fuori. Si gioca con azioni da una parte e dall’altra, con pericoli per entrambe: da un traversone di Bacciardi c’è il colpo di testa di Marzierli che manda la palla sopra la traversa e nella successiva azione Benedetti con un diagonale manda la palla di poco a lato. Arriva anche la seconda rete per il Grosseto con lo stesso Marzierli, ma realizzato in posizione di fuorigioco.

La ripresa mostra un’Orvietana più intraprendente. Al 12’ il diagonale di Tenkorang crea qualche brivido alla porta del Grosseto, lambendo il legno alla sinistra di Marcu. Ma subito dopo Bellini risponde con il rasoterra che passa non lontano dal palo destro. Al 31’ protagonista Marcu, con la sua prima vera parata del match a fermare la conclusione dello stesso Tenkoranga. Al 42’ poi il Grosseto vicino al raddoppio con il tiro di Benedetti, respinto da Formiconi. Nel finale si registra l’assedio della squadra di Antonio Rizzolo alla metà campo maremmana, pur se c’è anche un tentativo ospite per il raddoppio, ma il tiro di Riccobono viene controllato da Formiconi.