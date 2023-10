"Vittoria di Carattere per il Magrini Boys: Giusti e Granado decisivi"

GIUSTI 6,5 Sempre attento, specie nella uscite alte, in un pomeriggio in un cuoi non deve compiere interventi difficili.

MOROSI 6 Il cartellino giallo in avvio lo condiziona un po’ troppo. È timido anche in fase di possesso e meno preciso del solito al cross.

PAGANI 6,5 Entra bene ed è bravo a recuperare un paio di palloni. Attento nel finale con la difesa a tre.

BIANCON 6,5 Prestazione attenta e pulita. Ottimo negli anticipi e nel far girare palla da dietro.

CAVALLARI 6,5 Come il compagno di reparto concede veramente poco all’attacco di casa.

BERTELLI 6 Come Morosi non vive una giornata particolarmente vivace ma senza sbavature.

AGOSTINONE 6,5 Il consueto contributo in termini di esperienza ed attenzione. Un paio di cross interessanti nel finale.

BIANCHI 7 Il più continuo della mediana, si vede sia in fase di recupero che quando deve accompagnare l’azione offensiva.

LOLLO 6 Forse leggermente meno fluido rispetto alle ultime occasioni ma sempre sul pezzo. Viene preservato per mercoledì.

CANDIDO 6 Subentra nella ripresa ed è il più pericoloso.

CRISTIANI 6 Ammonito in avvio non si lascia condizionare troppo, pur badando più alla fase difensiva.

ACHY SV Il suo ingresso permette il passaggio alla difesa a tre.

MASINI 6 (nella foto) Non brillantissimo ma comunque uno dei più pericolosi.

MUSAJ 6,5 Ingresso da veterano nonostante sia un classe 2004. Può tornare molto utile.

GRANADO 7 La rete è davvero una perla rara oltre che decisiva in una sfida in cui serviva un guizzo. Bravo a sacrificarsi per i compagni.

GALLIGANI 6 Prestazione da sufficienza piena sulla quale però pesa l’errore sotto porta sullo 0-0. ALL. MAGRINI 6,5 Conferma la squadra che aveva vinto contro l’Asta e la plasma con i cambi in base alle esigenze del momento.

ARBITRO GIOVANILI 6,5

Direzione senza pecche per una partita fallosa ma mai cattiva.

g.d.l.