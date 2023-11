Vittoria firmata Costantino

Buon punto per il Masi Torello Voghiera a Gambettola, contro una matricola che ha una classifica migliore è riuscito a raddrizzare una partita che si era messa sui binari sbagliati; un pareggio che rappresenta un brodino per i tricolori, in attesa delle operazioni di mercato e del rientro del lungodegente Cazzadore. Nota negativa l’espulsione di Molossi, la settimana stagionale di squadra.

Tira un sospiro di sollievo Nicola Galletti: "E’ stata una partita difficile contro una squadra costruita per i piani alti della classifica – afferma l’allenatore biancoverdeblù – I ragazzi hanno messo in campo carattere e concentrazione, sono stati bravi a crederci fino alla fine, soprattutto bravi a reagire al gol subito. Ci portiamo a casa un punto consapevoli di avere dato tutto in campo e da domani torniamo a lavorare tutti uniti per raggiungere il nostro obiettivo".

Sabato prossimo i torelli sono chiamati a un’altra prova di carattere nell’anticipo in Romagna con il Massa Lombarda.

Raccoglie bottino pieno invece il Sant’Agostino, in casa con il Sanpaimola, ma quanta fatica. Tre punti sudati ma meritati, secondo Oscar Cavallari.

"Considerando il livello degli avversari, le tante assenze e un primo tempo insufficiente – è l’analisi del tecnico ramarro – me l’ero vista brutta.

All’intervallo eravamo andati sotto con merito; negli spogliatoi ci siamo parlati, ho detto che peggio di così non poteva andare, che bisogna andare in campo con ben altro atteggiamento se volevamo evitare una figuraccia.

Nel secondo tempo i ragazzi sono andati in campo con un’altra mentalità e nel giro di dieci minuti siamo riusciti a ribaltare il risultato".

Sembravano tre punti già al sicuro, ma nel recupero l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un fallo dubbio e si è temuto che la vittoria potesse sfumare all’ultimo.

"E’ stato decretato un rigore assurdo – riprende mister Cavallari – per fortuna in porta abbiamo uno dei migliori nel suo ruolo: Costantino è stato davvero bravo, ha intuito e parato il tiro di Bonavita, uno specialista". "Sarebbe stata una beffa – interviene Marco Secchieroli, il direttore sportivo – vista la diversa caratura tecnica delle due squadre e l’ottimo secondo tempo disputato".

Franco Vanini