Vittoria ma...senza punti

Pontedera 1 Fezzanese 2

PONTEDERA: Pisacane, Gorrasi, Pesce, Guidotti (79’ Ricciu), Ginobi, Farinelli (87’ Fabbricino), Canclini (87’ Bernardi), Paolucci (80’ Porro), Bargiacchi, Peciarolo (79’ Kashiari), Russo (79’ Mangogna). A disp. Cavanna, Ceka, Tarik. All. Del Vita.

FEZZANESE: Semeraro (50’ Calò), Gentili, Codeglia, Ferrari, Specchia (50’ Galloro), Menghini, Mazzei (65’ Locori), Scollo, Perez Mendez, Fiori G. (61’ Rosaia), Cristodaro. A disp. Corrado M., Carli, Guglielmi. All. Ponte.

Arbitro: Boeddu di Prato (assistenti Ricciardi di Livorno e Massa di Carrara).

Reti: 15’ Cristodaro, 29’ Fiori G., 31’ (rigore) Russo.

PONTEDERA – La juniores nazionale della Fezzanese espugna per 2-1 Pontedera nella diciottesima giornata del girone F. Il team di Giulio Ponte non conquista però i tre punti in quanto i granata toscani, essendo una società professionistica, affrontano il campionato come squadra fuori classifica. Nel corso del match il Pontedera ha inoltre effettuato 6 sostituzioni anzichè le 5 previste dal regolamento, un errore che però non avrà effetti sul risultato nè sulla classifica del campionato.

Dopo una bella parata di Semeraro (4’) i fezzanoti vanno in vantaggio al 15’, Pisacane devia in corner un tiro dalla distanza di Scollo. Dal susseguente angolo calciato da Giacomo Fiori, segna di testa Cristodaro. Al 39’ ancora Semeraro si rende protagonista di una bella parata su pericolosa incursione dei granata di casa. Al 29’ il raddoppio di Giacomo Fiori su assist di Cristodaro. Due minuti dopo i locali accorcia le distanze con Russo su rigore assegnato a causa di un fallo in area di Scollo su Peciarolo. Al 53’ Pisacane è attento su punizione di Giacomo Fiori. Nel finale la partita si infiamma: al 72’ Perez Mendez, servito da Locori, impegna Pisacane. Al 76’ il neoentrato Rosaia coglie il palo. All’81’ Pisacane salva su tiro di Cristodaro. All’89’ e al 92’ Kashiari e Rosaia sfiorano il palo.

Gli altri risultati della giornata: Figline-Follonica Gavorrano 1-1, Livorno-Tuttocuoio 4-0, Pistoiese-Prato 2-0, Tau Altopascio-Grosseto 1-1, Zenith Prato-Ghiviborgo 1-1, riposa Seravezza Pozzi. La classifica vede in testa Fezzanese, che ha una partita in meno, e Livorno con 36 punti seguite dalla Pistoiese a 30, Grosseto 29, Tau Altopascio 28, Seravezza Pozzi 24, Follonica Gavorrano 19, Prato 18, Figline 16, Zenith Prato 14, Ghiviborgo 7, Tuttocuoio 1. (Pontedera fuori classifica)

P.G.