Vittoria nei playoff per lo Jolo: omaggio a Carlo Coveri

"A prescindere da tutto, vogliamo festeggiare intanto questo successo ricordando il nostro storico presidente Carlo Coveri. Non è più tra noi ma la sua presenza si sente ancora ed avevamo "promesso" di vincere i playoff anche per lui. Intitolargli la nuova piscina di Iolo? Non tocca a me dirlo. Certo, personalmente mi farebbe piacere". Gianrico Antoni, presidente dello Jolo, ha così omaggiato il suo predecessore, scomparso nel 2020. Il 2-0 con cui gli uomini di Luigi Ambrosio hanno regolato due giorni fa la Folgor Calenzano, aggiudicandosi i playoff del girone D di Prima Categoria, nascono anche dall’opera dell’ex-numero uno, dal quale Antoni ha raccolto il testimone. Quella di Coveri era una figura profondamente legata alla frazione, anche al di fuori dell’ambito calcistico. Ed era tornata in auge nei mesi scorsi, a proposito del cantiere legato allo Stadio dell’Acqua che (almeno in teoria) dovrebbe essere pronto per la metà del prossimo anno. Il vice-presidente della Lnd Figc, Massimo Taiti, aveva proposto l’intitolazione del nuovo impianto proprio a Coveri, reputandolo un "simbolo" di Iolo. Per contro, le società del nuoto (Futura e Azzurra in primis, ma anche il Csi) si sono dette ufficiosamente favorevoli ad intitolare la nuova struttura ad Alessandro Castagnoli, "padre nobile" del nuoto pratese.

La vittoria degli spareggi nel girone garantisce già un posto prioritario in caso di ripescaggi o completamento organici per la Promozione 2025/26. Battendo tuttavia il Corsagna vincitore dei playoff del girone A, nello spareggio che si terrà domenica prossima, si aprirebbero tuttavia scenari ancor più interessanti. "La squadra ha disputato e sta disputando una stagione di livello – ha concluso Antoni – vogliamo continuare a dare il massimo". Anche per Carlo.

Giovanni Fiorentino