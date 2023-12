Vittoria senza discussione. Tavernelle mette a sedere Spoleto. Prima sconfitta per coach Brevi

TAVERNELLE

2

SPOLETO

0

TAVERNELLE: De Marco, Fahimi, Antolini, Mencarelli, Fiorucci, Cerboni, Ceccomori, Arcioni, Cacciamano, Salvucci, Russo. A disp.: Ercolanoni, Orlandi, Benda, Ferricelli, Vitali, Patalocco, Andreoli, Pieravanti, Becciolotti. All.: Valentini.

SPOLETO: Cherubini, Colarieti, Monesi, Francesconi, Crocchianti, Mechetti, Giustini, Bengala, Gesuele, Kola, Vukaj. A disp.: Borghi, Raggi, Sabatini, Colalelli, Paci, Greco, Torino, Ura. All.: Brevi.

ARBITRO: Temperoni di Terni (Polidori e Milasi di Perugia).

MARCATORI: 3’ pt Cacciamano, 20’ st Russo. NOTE: spettatori 300 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

Il Tavernelle ingrana la seconda, centra il secondo successo consecutivo e scala la classifica portandosi a due sole lunghezze dai playoff. Prima sconfitta della gestione Brevi, invece, in casa Spoleto con i biancorossi che restano in piena zona playout. Un Tavernelle trascinato dai suoi attaccanti, Cacciamano che apre le danze alla sua maniera, dopo appena 3 minuti, e Russo che manda i titoli di coda firmando la rete del 2-0 dopo 20 minuti della ripresa. In mezzo alcuni tentativi dello Spoleto firmati Kola ma la retroguardia del Tavernelle tiene e ora la compagine di Valentini getta un occhio alla zona playoff.