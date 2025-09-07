Vittoria su rigore. Nel finale il Camerino rimonta la Palmense

Palmense

1

Camerino

2

PALMENSE: Osso, De Carolis (20’st Fuglini), Gregonelli, Aliffi, Silenzi, Nicolosi, Basili (15’ st Pierangeli), Haxhiu, Pelliccetti (28’st Zira), Nazziconi M. (36′ st Nazziconi F.), Cuccù. All. Cardelli.

CAMERINO: Spitoni, Barilaro, Corazzi (45′ st Cottini), Scotini, Di Luca, Ferretti, Frinconi (25’st Cicci), Recchioni, Raponi (20’st Jachetta), Gubinelli (15′ st Maccioni), Marchionni. All. Giacometti.

Arbitro: Mariani di Ascoli.

Reti: 43’ Pelliccetti, 40’st (rig) e 43’st (rig) Jachetta.

Blitz esterno per il Camerino, che non poteva aspettarsi debutto migliore. I biancorossi si impongono in casa della Palmense con un’incredibile rimonta finale.

Prima dell’ intervallo è bravo Pelliccetti a sbloccarla, per il vantaggio locale. Nella ripresa la Palmense prova subito a raddoppiare, poi salgono in cattedra gli ospiti che nel finale conquistano un rigore con Maccioni, fallo di Osso. Dal dischetto Jachetta non sbaglia. Pochi minuti dopo altro fallo in area, stavolta causato da Silenzi ed altro rigore, con Jachetta che fa copia e incolla. Palmense beffata e Camerino che trionfa.