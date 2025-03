Vittorie d’oro S.Orso e Tavullia respirano

Non cambiano le posizioni in Promozione, ma i numeri nella parte alta della classifica. L’ultima giornata ha partorito il pareggio della Fermignanese capolista del girone e la vittoria della Jesina, sua principale avversaria per il successo finale. Ora la distanza tra le due è scesa a 1 punto. In terza piazza ( a meno 6) il Marina ‘strapazzata’ sabato dal Tavullia Valfoglia. È risalita di un gradino piazzandosi al quarto posto il Vismara (a meno 13). Considerando i numeri è facile pronosticare che alla fine sarà una delle prime tre (molto probabilmente le prime due) a gioire per il passaggio nella categoria superiore.

Tre legni e un punto per Fermignanese nel match con la Vigor Castelfidardo. "Abbiamo giocato – commenta mister Simone Pazzaglia – contro una squadra che occupava la quarta posizione in classifica e che solitamente concede poco. Dopo un primo tempo giocato un po’ con il freno a mano tirato per la tensione della partita, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e ci è mancato solo un pizzico di fortuna avendo preso un palo e due traverse".

Tre punti importanti per il Tavullia Valfoglia. " Una boccata d’ossigeno la vittoria a Marina – osserva il dg Andrea Rossi – contro una squadra in piena forma è stabilmente da podio nelle prime posizioni di classifica. Tre punti meritati, frutto di una partita attenta e generosa da parte di tutta la squadra. Dopo lo svantaggio iniziale su rigore, i ragazzi sono rimasti compatti e già prima dell’intervento oltre al pareggio avremmo ai punti meritato qualcosa di più. Nella ripresa dopo l’espulsione di bomber Pierandrei del Marina, siamo stati bravi a sfruttare un paio di indecisioni difensive dei padroni di casa, che ci hanno consentito di raccogliere meritatamente una vittoria importante".

Pari e patta nel derby tra Gabicce Gradara e Lunano. Per il Lunano si è trattato del dodicesimo punto nelle ultime sei partite: "Il risultato di 0-0 con il Gabicce – spiega il diesse Matteo Dominici –rispecchia un po’ la partita, senza grandi emozioni e con poche occasioni da gol. Risultato giusto alla fine che ci ha permesso comunque di muovere la classifica. Abbiamo avuto due-tre occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Un punto ottenuto comunque contro una buona squadra e che in ottica salvezza vuol dire tanto".

La sconfitta della Pergolese sul campo della Jesina è commentata dal presidente Enrico Rossi: "Purtroppo continua il periodo negativo di risultati, anche domenica siamo stati puniti nell’unica indecisione della gara, quando il risultato stava volgendo verso un giusto pareggio. Nonostante ci trovavamo a casa della squadra più forte del campionato, i nostri ragazzi hanno affrontato la partita a testa alta subendo poco o niente la qualità della Jesina. Ma in questo periodo va così. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e buttare ancora di più il cuore oltre l’ostacolo per fare i punti che servono a portare la nave in porto. La squadra ha dimostrato di essere viva e compatta per riuscirci, personalmente sono molto tranquillo e fiducioso".

Il successo del S.Orso contro il Barbara è commentata dal diesse Ruggeri: "Vittoria importante per noi che ci permette di mantenere vive le speranze di salvezza diretta. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un avversario che come noi è in piena lotta salvezza e tale si è rivelata. Adesso dobbiamo dare continuità e quindi testa e gambe alla prossima trasferta di domenica a Vallefoglia".

Vittoria esterna del Villa San Martino. Il successo a Moie è commentato dal diesse dei pesaresi Luca Bocci: "È stata una partita combattuta, equilibrata che siamo riusciti a vincere grazie ad un episodio. Negli ultimi venti minuti, in inferiorità numerica abbiamo dimostrato unione e tanta voglia di portare via il risultato. Faccio un grande elogio alla squadra e allo staff".

Importante successo esterno del Vismara sul campo del Sassoferrato Genga. "Bravi i ragazzi che contro un Sassoferrato che aveva assoluto bisogno di punti hanno fatto una partita intelligente e di sostanza – dice il mister Pierangelo Fulgini – per centrare un’importante vittoria che ci permette di rimanere in un’ottima posizione di classifica per continuare il nostro ottimo percorso".

I bomber. 14 reti: Riccardo Pierandrei (Marina) e Giovanni Cordella (Jesina). 10 reti: Filippo Pagliardini (Lunano). 8 reti: Mattia Gaudenzi (Vismara), Gabriele Tittarelli (Jesina), Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia) e Nicola Mancini (Villa San Martino). 7 reti: Ivan Cantucci (Fermignanese), Alessandro Torsani (Gabicce Gradara), Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina) e Ivan Cirulli (Tavullia Valfoglia). Seguono con 6 reti a testa 3 calciatori.

Amedeo Pisciolini