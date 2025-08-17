Vivaio da ricostruire. Tamai è il nuovo responsabile del settore giovanile biancorosso

Pietro Tamai è il nuovo responsabile del settore giovanile del Rimini. Dopo settimane di incontri, e anche di qualche rifiuto, il club del presidente Siniscalchi sembra aver individuato il profilo giusto per il vivaio biancorosso. Si tratta di un ritorno in piazzale del Popolo per Tamai che, nell’era Grassi, aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo. "Figura di comprovata esperienza e professionalità nel panorama calcistico nazionale, Tamai vanta una lunga carriera dirigenziale che lo ha visto ricoprire ruoli di primo piano sia nell’ambito delle prime squadre che del vivaio giovanile – si legge sui social del club della Scarcella – La scelta della società di affidargli la guida del settore giovanile nasce dalla volontà di investire con decisione nella crescita dei giovani talenti, puntando su un progetto tecnico-organizzativo capace di coniugare formazione sportiva e valori umani".

"Sono felice di tornare a Rimini e di poter lavorare con entusiasmo per lo sviluppo del nostro settore giovanile – queste le parole di Tamai – L’obiettivo è quello di ridare credibilità alla città e alle famiglie che da tempo attendono la ripartenza di questo progetto, che resta un fulcro fondamentale. È importante non disperdere ulteriori risorse, ma valorizzare i ragazzi già selezionati attraverso un percorso strutturato che consenta loro di crescere sia tecnicamente che caratterialmente, avvicinandoli progressivamente al calcio professionistico". "Siamo certi – concludono dal club – che la sua esperienza e la sua passione sapranno contribuire in maniera significativa alla crescita del movimento giovanile biancorosso". Ora non resta da capire quando il contratto di Tamai, proprio come quello di tutti gli altri uomini ingaggiati dalla Building Company, potranno essere depositati in Lega. Intanto, per il riminese inizia un lavoro non di poco conto considerando che il settore giovanile del Rimini è praticamente da rifondare. Le settimane di attesa, i dubbi, le incertezze, l’addio anticipato dell’ex responsabile Sanapo, hanno infatti praticamente azzerato quello che in due stagioni i biancorossi avevano messo in piedi con la Di Salvo al comando. C’è molto da fare, a partire dalla ’squadra’ degli allenatori e il tempo è decisamente poco per mettere in fila squadre, staff tecnico e tutto quello che ruota attorno al vivaio.