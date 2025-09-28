Voglia di fare il bis. "La Maceratese ha ancora tanta fame»

"È fondamentale concentrarsi su noi stessi, su cosa possiamo controllare e sapere rispondere alle richieste avanzate dalla gara". Samuele Neglia, attaccante esterno della Maceratese, parla del match di oggi alle 15 contro la Sammaurese, una partita che mette di fronte formazioni appaiate a 3 punti. I biancorossi sono reduci dal successo esterno a Sora. "Il nostro umore - spiega - non dobbiamo farlo dipendere dalla vittoria o dalla sconfitta, ma rimanere concentrati sul percorso, anche se è indubbio che la vittoria aiuta ad affrontare meglio gli allenamenti e la gara successiva". In un campionato così complicato occorre mettere sul piatto qualcosa in più oltre alla tecnica, all’organizzazione, alla tattica. "Ha un peso a livello personale quella fame che ti spinge a dare di più in alcune circostanze ed è quanto richiesto dallo sport. A Sora siamo stati bravi ad adattarci a un campo, che teoricamente avrebbe potuto complicare la nostra tipologia di gioco, e alla fine ci siamo espressi molto bene". Ma la vittoria con il Sora appartiene al passato, adesso c’è da pensare ad allungare il passo sfruttando il fattore campo dove la Maceratese può contare su un buon numero di pubblico. "Sono da apprezzare i tifosi - dice Neglia - che sono sempre numerosi a casa, ma direi in ogni occasione e la dimostrazione è stata data mercoledì a Sora, in un turno infrasettimanale non era così scontata una simile presenza. Ecco, questo legame tra tifoseria, società, squadra deve essere sempre più forte e tocca a noi portarlo avanti per il bene di tutti". Non ci sarà il difensore centrale Pablo Lucero, il giocatore si era infortunato a Sora e dovrà saltare almeno due turni, non sono stati convocati né Konè né Marsilii, si rinuncia ancora una volta a due attaccanti e ciò dà credito alle voci di mercato secondo le quali la società è più che interessata all’attaccante Jonathan Ciabuschi dell’Atletico Ascoli. Ma adesso c’è pensare solo alla gara contro la Sammaurese in un turno da sfruttare considerando poi che il calendario propone Teramo, L’Aquila, Notaresco e Ancona, cioè formazioni d’alta classifica per cui aumenteranno le difficoltà anche se nel calcio mai dire mai. I romagnoli sono reduci dalla terza sconfitta consecutiva ad opera dell’UniPomezia abile a sfruttare il disimpegno della difesa negli ultimi minuti della partita. Da segnalare che fino a ieri era stato venduto un biglietto a un tifoso dei romagnoli.