Voglia di gol Ravenna, tempo di ripartire. Domani arriva Riccione, guai a distrarsi

La partita più facile, ma anche quella più difficile. È un Ravenna con le antenne dritte, molto dritte, quello che, domani pomeriggio, al Benelli, riceverà la visita dell’United Riccione. È semplice – classifica alla mano e storico del club – ‘inquadrare’ l’undici della Perla. Più complicato diventa affrontarlo sul campo, soprattutto quando intervengono anche variabili alternative. Utilizzando i parametri oggettivi e tradizionali, non ci sarebbe partita. Dal fattore campo al blasone, dall’organico alle ambizioni, Ravenna e United Riccione hanno poco da spartire. Il pronostico sarebbe chiuso in partenza. Motivazioni e approccio, però, diventano fondamentali.

I giallorossi, che devono rimontare due puunti alla capolista Forlì, hanno bisogno anche di ritrovare la via del gol, che poi è il ‘problema’ del momento. Più nello specifico, la truppa di mister Marchionni deve aumentare il rapporto fra occasioni create e reti realizzate. Solo in questo modo, si eviteranno polemiche e rimpianti legati, ad esempio, a rigori – peraltro abbastanza evidenti – non concessi, come domenica scorsa a Piacenza. L’United Riccione sarà anche in caduta libera, ma domenica scorsa ha vinto lo scontro diretto casalingo contro il fanalino di coda Fiorenzuola. Questo successo ha permesso di conservare la terzultima posizione e di restare fuori dalla zona retrocessione.

Da fine dicembre, i biancoazzurri ne hanno comunque prese 3 da San Marino, Zenith Prato e Forlì; 4 dal Tau Altopascio e 6 dalla Cittadella Vis Modena. In precedenza, ovvero a inizio dicembre, c’era stato l’improvviso passaggio di proprietà da Pasquale Cassese ad una cordata di imprenditori a cui fa capo Jonathan Tranquilli, giovane agente sportivo. Anche a livello tecnico l’United non si è fatto mancare niente. Esonerato Beoni (17 punti in 15 giornate) era stato ingaggiato Cortellini (1 punto in 5 partite) e infine è arrivato Borioni (4 punti in 4 partite), che in precedenza aveva allenato solo in Seconda e Terza categoria marchigiana. Con 5 reti, il capocannoniere è l’italo albanese Mateo Likaxhiu, che però è stato ceduto alla Fidelis Andria al mercato di riparazione. In casa giallorossa, mister Marchionni ha sempre ko i vari Amoabeng, Nappello ed Ilari, oltre ai baby Mereghetti e Drapelli. L’undici schierato domenica a Piacenza potrebbe essere riconfermato, anche se, in difesa, Venturini lamenta un problema alla caviglia. Il designato a sostituirlo è Agnelli. Nel frattempo, nonostante che l’United Riccione non abbia sostenitori al seguito, è stata emanata la tradizionale ordinanza anti vetro e antialcol, e sulla viabilità, che – nella nuova formula "da attuarsi soltanto in caso di necessità" – sarà attiva domenica nel quartiere Stadio dalle 11.30 alle 17.45.