Voglia di stupire. Il 2007 Calamai spera di giocare con l’Orvietana

"Giocherà quasi certamente Achy, ma mi tengo pronto" dice al Fol Federico Calamai, difensore classe 2007 della Juniores e già nell’orbita della prima squadra, in vista della sfida di domenica con l’Orvietana. L’assenza di Morosi, infatti, tiene accesa la speranza del giovane bianconero. L’esordio con i grandi non è neanche stato dei migliori: sul campo del Terranuova Traiana la Robur ha disputato una delle sue peggiori partite, uscendo sconfitta per 2-0. "In settimana avevo capito che avevo la possibilità di entrare. Ringrazio i compagni che mi hanno aiutato molto, e ovviamente il mister che mi ha dato la possibilità". Originario di Scandicci, Calamai è arrivato al Siena la scorsa estate, dal San Donato Tavarnelle (nel campionato passato, ha anche ricevuto la chiamata dalla Rappresentativa Allievi regionale), dopo aver fatto esperienza nel settore giovanile dell’Empoli. Difensore, centrale, può coprire anche il ruolo di terzino (ruolo che copre nella Juniores).