Volata, Calì vede il Forlì favorito: "Ma col mio Sant’Angelo sarà dura"

Da Forlì è passato rapido come una meteora, 11 presenze e un gol in questa stagione, senza rimpianti ma lasciando qualcosa di incompiuto. Oggi Christian Calì veste la maglia del Sant’Angelo, prossimo avversario del Galletto, domenica, allo stadio ‘Carlo Chiesa’. La 24enne ala destra di Cernusco sul Naviglio, però, in campo non ci sarà: colpa di un infortunio al ginocchio che ha reso necessario l’intervento chirurgico.

Calì, innanzitutto come sta?

"Bene, sono reduce da una piccola operazione al menisco lesionato ma ormai sulla strada del recupero".

Quindi domenica sarà costretto ad assistere a Sant’Angelo-Forlì dalla tribuna.

"Purtroppo sì. Peccato, ci tenevo tanto a giocare, soprattutto perché avrei voluto togliermi un sassolino dalle scarpe nei confronti del signor Protti. È per causa sua se non sono più a Forlì. Tifosi, società e staff tecnico mi stimavano molto…".

Veniamo alla sfida in campo. Si affrontano due squadre in salute: che partita si aspetta?

"Credo che il Forlì cominci a sentire la pressione del primo posto… E di sicuro giocare qui a Sant’Angelo non è mai facile, perché il tifo si fa sentire. Anche noi siamo in un bel momento, veniamo da due vittorie consecutive e viviamo sulle ali dell’entusiasmo. Sarà una partita combattuta, nella quale il divario in classifica non conterà più di tanto".

Sfida nella sfida tra i bomber, da una parte Gobbi e dall’altra Merlonghi, autori rispettivamente di 12 e 13 gol: potrebbe essere uno di loro a decidere la contesa?

"Sono bomber di razza, ma ci sono altri giocatori pericolosi quali Mariani e Mecca per il Sant’Angelo e Greselin per il Forlì".

A proposito di Greselin, entrambi siete originari di Cernusco sul Naviglio: vi siete sentiti recentemente?

"Quasi tutti i giorni, anche perché siamo amici per la pelle. Abbiamo condiviso casa, come già in precedenza alla Vastese. Sono molto contento per lui, che sta andando tanto forte da aver raggiunto quota 8 gol".

Col senno del poi, è pentito di aver lasciato Forlì?

"No, perché anche qui sto bene: l’ambiente è tranquillo e coi miei nuovi compagni di squadra mi trovo benissimo. Certo, farebbe piacere a tutti essere in testa al campionato e competere per un obiettivo importante, ma non ho rimpianti".

Forlì, Ravenna, Carpi: sarà lotta a tre per la promozione in serie C?

"Conoscendo i miei ex compagni, ritengo che abbiano il pallino in mano. Tra le pretendenti alla vittoria finale, il Forlì è la squadra più qualificata".

Dovesse scommettere un euro, quindi, punterebbe sul Galletto vincente.

"Sì, ma non vorrei gufare (ride). Certo, il calendario è difficile, ad ogni modo resto dell’idea che il Forlì sia la squadra più accreditata".

Vuole lasciare un messaggio per i suoi ex tifosi?

"Vorrei dir loro che mi ha fatto molto piacere indossare la maglia biancorossa, sia pure per soli 5 mesi. Chiaramente domenica tiferò Sant’Angelo, ma auguro al Forlì le migliori fortune".