Volata finale nei campionati dilettantistici liguri: derby e sfide decisive

Volata finale nel campionati diletantistici liguri, con tanti verdetti ancora da stabilire sia in testa che nella corsa per evitare retrocessione e playout. Nella ventottesima giornata del girone B di Promozione in programma il derby tra Don Bosco e Magra Azzurri. Da seguire anche la gara del Follo che fa la visita alla capolista Busalla. I fari della ventisettesima giornata del girone D di Prima categoria sono, invece, puntati, dopo i quattro anticipi di ieri, sulla sfida del ‘Riboli’ tra il Lavagna, quarto, e la capolista Marolacquasanta.

PROMOZIONE

Don Bosco-Magra Azzurri (Cimma Pagliari ore 15 arbitro Sanguinetti, assistenti Sandri e Salvetti tutti della Spezia), Busalla-Follo (Busalla 15 arbitro Gorlero di Imperia, assistenti Chamchi O. di Savona e Poggi di Genova), Calvarese-Tarros Sarzanese (Piombo Cicagna 15 arbitro Schenone di Savona, assistenti Atzei e Chiapolino di Chiavari), Forza e Coraggio-PSM Rapallo (Tanca 15 arbitro Prastaro di Genova, assistenti De Longis di Chiavari e Ugolini della Spezia), Levanto-Sammargheritese (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Cekani di Genova, assistenti Franzese della Spezia e Bautista Romero di Genova), Panchina Chiavari-Canaletto Sepor (Daneri Caperana 15 arbitro Bruzzone, assistenti Santina Delfino e Ponzetto tutti di Genova), Vallescrivia-Intercomunale Beverino (Maluberti Ronco Scrivia 15 arbitro Romero di Savona, assistenti Pau di Genova e Albanese di Savona).

PRIMA CATEGORIA

Castelnovese-Riccò Le Rondini (Castelnuovo Magra 10.30 Giuffra di Chiavari), Lavagna-Marolacquasanta (Riboli Lavagna 18 Campodonico di Chiavari), Romito Magra-Colli (Biggi Romito Magra 10.30 Selmi di Chiavari), Segesta-Bolanese (Sivori Sestri Levante 18.30 Fara di Genova).