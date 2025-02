Volata Progresso, la grande occasione

BOLOGNA Seconda trasferta consecutiva per il Corticella di Michele Nesi che, reduce dalla fondamentale vittoria salvezza centrata sul terreno di gioco dello Zenith Prato, è pronto a far visita alla rivale Cittadella Vis Modena. Dopo un avvio di assoluto livello, la formazione modenese – che nonostante sia neopromossa ha forti ambizioni – si è un po’ persa per strada e, nonostante il cambio di allenatore (da Francesco Salmi a Mattia Gori), la classifica recita decimo posto a quota 28.

Due lunghezze in meno le ha invece il team biancazzurro che, grazie al successo di Prato, è uscito dalla zona playout: è vero che Piacenza e Zenith hanno gli stessi punti in classifica (26), ma la band di Nesi è da considerare davanti per gli scontri diretti a favore. E’ comunque chiaro come mettersi a fare conti oggi rappresenterebbe un errore imperdonabile anche perché, al di là della cosiddetta classifica avulsa che, al momento, premierebbe Rizzi e compagni, all’appello mancano ancora 14 partite per un totale di 42 punti.

In questo senso, il Corticella dovrà essere bravo a cercare di vivere alla giornata provando a strappare risultati positivi qua e là. E’ chiaro che, rose alla mano, la sfida odierna in terra modenese si preannuncia tutt’altro che semplice, ma, nel corso di questa lunga e complicata stagione, il team della presidentessa Roberta Bonfiglioli ha già dimostrato più volte di essere in grado di sovvertire quelli che possono essere i pronostici.

