VOLLEY A2 FEMMINILE. La Clai vuole sfruttare il fattore PalaRuggi contro Busto Arsizio

I turni casalinghi sono da sfruttare al massimo. Per la seconda domenica di fila la Clai giocherà al PalaRuggi: alle 17 con Busto Arsizio. Le lombarde fin qui hanno perso due gare mettendo in cassaforte un solo punto, due quelli racimolati da Imola nella rocambolesca gara giocata con Offanengo sette giorni fa. Una bella prova di maturità per le biancoblù in forte crescita sotto tanti punti di vista. Un altro match fra le mura amiche per costruire una piccola serie di risultati utili. Stavolta le ragazze di Simone Bendandi affronteranno un’avversaria che vale decisamente di più rispetto al punto raccolto in due match.

"Veniamo da una bella vittoria – commenta Bendandi – maturata con l’atteggiamento. La settimana è andata bene, il nostro percorso è stato regolare, abbiamo rispettato il piano di lavoro in palestra nelle giornate successive alla prima gara casalinga". Al PalaRuggi arriva Busto Arsizio, un team che conosce bene la categoria: "Ci aspetta una gara molto dura contro una società che milita in A2 da tempo ed è sempre stata nelle prime posizioni di classifica, in questo periodo non hanno ancora trovato la vittoria, avremo di fronte un’avversaria affamata".

Le altre gare: Offanengo-Talmassons, Altamura-Altafratte Padova, Tenaglia Altino-Millennium Brescia, Fasano-Volley Modena.

Classifica: Talmassons, Millennium Brescia e Altafratte Padova 6; Altamura e Tenaglia Altino 3; Clai Imola e Fasano 2; Busto Arsizio e Offanengo 1; Volley Modena 0.

Antonio Montefusco