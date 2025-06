Volley. Calcio camminato, prima edizione

La prima edizione del campionato di Calcio Camminato, a livello sperimentale, sotto l’egida della FIGC, è stato vinto dalla squadra di Ponte a Egola. Otto le compagini partecipanti: Montaione, Empoli, Colline, Corazzano, Valdegola, Castelfalfi, Leccio e Ponte a Egola.Questa ha vinto con 5 punti di distacco sulla seconda, senza subire sconfitte. Questi gli atleti in organico: Romano Cono, Leonardo Costagli, Romano Rigoli, Samuele Starnini, Paolo Valori, Damiano Andreini, Simone Testi, Cristiano Calvetti, Marco Pinori, Antonio La Polla, Erivo Salvadori e Maurizio Salvini. Allenatore: Luca Franceschi il quale ha avuto come suo vice Fabrizio Toni.

Per la compagine biancoblù ha parlato Erivo Salvadori: "Il primo campionato italiano di Calcio Camminato in Italia, seppur a livello sperimentale, è stato un grande successo: un’esperienza associativa e divertente. Un ringraziamento particolare va a Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori della FIGC ed al nostro coach Luca Franceschi, ai sindaci dei due comuni di San Miniato e Montaione, Simone Giglioli e Paolo Pomponi e, non per ultimo, il nostro viceallenatore Fabrizio Toni. Un grazie a Marzio Fiaschi e Claudio Pescini della USD Corazzano. La loro collaborazione ha fruttato un’esperienza sportiva piacevole e sicura per tutti. Il Calcio Camminato è un’attività che promuove la salute, la socializzazione ed il divertimento tra persone che, per la loro età matura, possono svolgere un’attività sportiva meno impegnativa a livello fisico. Auspico – ha concluso Salvadori – che il Calcio Camminato divenga un appuntamento regolare, crescendo e migliorandosi".

Marco Lepri