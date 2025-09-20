VOLLEY. Memorial Conservi. Super squadre al PalaParenti

Un appuntamento imperdibile con la grande pallavolo di serie A e internazionale. Per il Memorial Piero Conservi, Primo Torneo Internazionale Città di Santa Croce, in cui si sfideranno al PalaParenti la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra di casa, la MA Acqua San Bernardo Cuneo, formazione di Superlega, la Greenyard Vc Maseeik, realtà della massima serie belga ed i transalpini della Arago de Sète Volleyball, Ligue A francese. L’organizzazione è della Lupi Pallavolo, con il patrocinio del Comune di Santa Croce. L’ingresso, nella “due giorni“, sarà a offerta e destinato ad associazioni di volontariato del territorio. Questo il programma: sabato 27 alle ore 15.30: presentazione settori giovanili di Santa Croce e Siena. Alle 17.30 primo incontro: Siena-Cuneo. Alle ore 20 seconda: Maseeik-Arago de Sète. Il giorno dopo, domenica, alle ore 15 finale per il terzo e quarto posto ed alle 18 la finalissima. Intanto oggi pomeriggio i rossoblù saranno impegnati in amichevole a Ravenna con inizio alle 17.30. Si tratta del primo appuntamento del precampionato per il team toscano per un’anteprima di A2 in programma al PalaCosta. Si affrontano due formazioni che si ritroveranno da avversarie in campionato, ricche di ambizione, desiderose di disputare una stagione importante. Per Gabriele Nelli e compagni si tratta già della quinta settimana di allenamenti.

Marco Lepri