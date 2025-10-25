Volley serie A2. La Codyeco Lupi si presenta in casa

E’ prevista per domani pomeriggio alle 17 al PalaParenti la prima gara interna per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, frutto della fusione fra Siena e Santa Croce. Al debutto i rossoblù di coach Petrella sono stati sconfitti per 3-0 a Pineto per cui puntano al riscatto. C’è attesa, sia per la risposta che daranno Nelli e compagni, sia sull’affluenza del pubblico. Avversari di turno i siciliani della Sviluppo Sud Catania, sconfitti in casa, la settimana scorsa per 3-2 da Macerata. Oggi nel primo pomeriggio, la squadra effettuerà l’allenamento di rifinitura nell’impianto santacrocese, per poi concentrarsi sulla gara con gli etnei, guidati da un ex di lusso: Paolo Montagnani, già ai Lupi in A2 nel 2020-21. Nelle file del Catania spiccano le presenze del regista Pinelli, del centrale Gitto, degli schiacciatori Basic e Marshall e del 23enne opposto nigeriano Nwachukwu. L’attaccante della compagine rossoblù Benavidez afferma: "Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi a Pineto e migliorare. In Abruzzo eravamo in vantaggio nei primi due set, per cui dovremo essere più bravi arrivando a toccare quota 25. Proveniamo da una sconfitta e, con Catania, scenderemo in campo per cogliere la prima vittoria interna. Credo che sarà un torneo molto equilibrato e difficile per tutti".

Marco Lepri