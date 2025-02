Volley serie B. L’Arno fa suo il derby con la Codyeco Lupi. Pontedera conquista un punto nel reggiano

Il derby di ritorno è andato ai castelfranchesi dell’Arno: 3-1 sulla Codyeco Lupi. Il successo di prestigio, per la squadra (in salute) della Toscana Garden, era nell’aria, dopo gli ultimi convincenti risultati. I biancoverdi hanno meritato la vittoria da tre punti, facendo meglio dei santacrocesi. I padroni di casa sono entrati subito in gara, ricevendo bene, dando a Berberi la possibilità di impostare senza muoversi più di tanto. De Santis ha sbagliato un solo attacco nel primo set. Questi i parziali: 25-18; 19-25; 25-13; 25-22. Festa finale biancoverde, col presidente Volterrani euforico. Pochi minuti dopo il fischio finale ci sono stati attimi di tensione tra pochi tifosi, senza particolari strascichi.

E’ stato il derby di Fantauzzo (20 punti), trascinatore dell’Arno, andato a punto perfino con un intervento in extremis in difesa. I Lupi lo hanno sofferto, contrastandolo col solito Colli (17) che però non è bastato. Da Prato e De Santis, i due opposti, hanno totalizzato 15 punti a testa, giocando a sprazzi. Samminiatesi ha fatto un figurone al centro (10 punti e 4 muri) dando sicurezza, così come Aliberti (10), molto meglio di Pahor (5). In ricezione ha brillato Taliani (67%) al cui confronto, il giovane Bini (34%) poco ha potuto, nonostante il gran lavoro in difesa. La Toscana Garden ha schierato nel sestetto base, ben quattro ex: Testagrossa, Berberi, Aliberti e Taliani, portandone altri in panchina.

Di contro, non ha lasciato il segno Simoni e Da Prato non ha trovato continuità. Al tirar delle somme Arno più convinto e desideroso di imporsi, premiato da tre punti ineccepibili. Lupi fermati a quota 38 col tandem Camaiore (che ha riposato) e Sassuolo ad una sola lunghezza. La volata finale sarà incandescente. I pontederesi del Gruppo Lupi hanno colto un buon punto a San Martino in Rio nel reggiano. Il 3-2 degli emiliani è giunto al termine di una gara altalenante, decisa nel finale dall’attaccante di casa Cassandra. I biancocelesti restano al quart’ultimo, posto tenendo nel mirino due avversarie.

Marco Lepri