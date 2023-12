Volo Corticella Vince ancora: la vetta è vicina

Allacciare le cinture: a Corticella è ufficialmente ‘Miralandia’. Grazie all’ennesima super prestazione di questi tre anni targati Alessandro Miramari, il team biancazzurro è stato infatti capace di espugnare il campo del Borgo San Donnino e la classifica è di quelle da far strabuzzare gli occhi. La società della presidentessa Roberta Bonfiglioli è, infatti, terza in classifica a quota 27 punti e ad appena tre lunghezze dalla capolista Ravenna: sognare è lecito dal momento che il Corticella, pur avendo qualcosa in meno a livello di rosa rispetto alle corazzate che pullulano in questo girone, gioca di gran lunga il miglior calcio da Piacenza a Rimini. A provarlo sulla propria pelle è stato anche il malcapitato Borgo San Donnino che, al 20’, si trovava già sotto di due gol.

Pronti via e la formazione ospite si porta in vantaggio: Rocchi scaglia un bolide che si stampa sulla traversa, con Trombetta che, da vero rapace d’area, si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla nel sacco. I padroni di casa accusano il colpo e, al 20’, il Corticella trova il raddoppio: Bertani calcia forte dal limite e il pallone, dopo aver colpito la parte inferiore della traversa, sbatte sulla schiena del portiere locale Frattini per poi spegnersi in porta. Il team di Walter Vangioni non ci sta e, alla mezz’ora, riesce a costruire una nitida palla-gol per riaprire l’incontro: Bongiorni mette in mezzo un perfetto assist per Tognoni che, tutto solo davanti a Martelli, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite.

Nella ripresa i padroni di casa rientrano in campo con la ferocia che si addice ad una squadra che si deve salvare, ma la retroguardia biancazzurra respinge senza affanni tutti i tentativi offensivi della compagine piacentina. A dare brio all’incontro ci pensa l’ingresso in campo di Ferretti che, una manciata di minuti dopo aver messo piede sul terreno di gioco, lascia partire una violentissima conclusione col piede destro che si stampa sul palo. Il Corticella cerca di abbassare i ritmi gestendo come da consuetudine il pallino del gioco, con il Borgo che fatica oltremodo a rendersi pericoloso: l’unica occasione nel finale porta la firma di Abelli, il cui tiro a giro su calcio di punizione sfuma a lato.

Il morale è dunque a mille per il team del ‘Biavati’ che, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza e, incredibilmente, i playoff di Serie D, si trova nuovamente a fare i conti con i piani altissimi della classifica. L’obiettivo è quello di restarci e, per farlo, serviranno due ottime prestazioni contro Pistoiese e Prato nelle ultime due partite prima della fine del girone di andata.