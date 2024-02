Voltrese scatenata segna 7 gol. La Forza e Coraggio affonda

Forza e Coraggio

1

Voltrese

7

FORZA E CORAGGIO: Cima, Ratti (65’ Imperatrice), Nuredini (46’ Capasso), Bernuzzi, Fall, Bonini (60’ Manfredi), Belloni, Benassi, Lorenzini, Frolla, Lucaccini. A disp. Mosti. All. Gassani (squalificato) in panchina Benedetti.

VOLTRESE: Caruso S., Fontana, Cecon, Testore (68’ Doda), Iraci, Zola, Amendola (87’ Mantero), Chiodi (85’ Caruso M.), Rizzo (80’ Lupi), Matarozzi (22’ Fundoni), Chiriaco. A disp. Ben Ayech, Chiappe, Canovi, Pittaluga. All. Sciutto.

Arbitro: Trabucco di Chiavari ( Maggi e Caggiano della Spezia).

Reti: 6’, 8’ e 45’ Rizzo; 27’ e 62’ Testore; 50’ Belloni; 72’ Fundoni, 90’ Zola.

Note: espulso al 79’ Lucaccini.

LA SPEZIA – Una Forza e Coraggio decimata dalle assenze (e con soli 15 giocatori a referto) è travolta per 7-1 al ‘Cimma’ di Pagliari dalla Voltrese nella ventitresima giornata di Eccellenza. Situazione di classifica che purtroppo si fa sempre più drammatica per l’equipe di Matteo Gassani, staccata in fondo all’ultimo posto.

Il team delle Grazie ha fatto esordire il neoacquisto Massimo Imperatrice, difensore classe 1999. Genovesi subito in vantaggio al 6’ con Rizzo che devia di testa un tiro di Testore. I graziotti potrebbero pareggiare immediatamente al 7’ con un tiro ravvicinato di Lorenzini ma Simone Caruso è bravo a respingere. Poco dopo all’8’ il raddoppio di Rizzo che fa così doppietta deviando in porta un maldestro rinvio di Bonini. Al 27’ il tris di Testore con uno spettacolare tiro al volo. Al 32’ provvidenziale anticipo di Simone Caruso sul solitario Lorenzini su cross di Frolla. Al 45’ il poker di Rizzo che fa così una tripletta dopo una pregevole azione personale. Al 50’ accorcia le distanze Belloni. Il 5-1 che di fatto pone fine alla contesa di Testore che fa doppietta con un bel tiro a girare. Al 72’ il 6-1 del neoentrato Fundoni da sottomisura. Al 79’ le furie rosse restano per l’espulsione di Lucaccini. Al 90’ il 7-1 di Zola, con non pochi dubbi sul fatto che il pallone abbia superato del tutto la linea di porta.

P.G.